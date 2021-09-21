Инвестагентство помогло предпринимателю из Юргамыша открыть цветочный магазин

В Юргамыше открылась цветочная мастерская «Мальва». Помощь с подбором земельного участка оказали специалисты Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», они же проконсультировали предпринимателя Марину Денисову по вопросам получения микрозайма.

«В районных центрах достаточно возможностей для предпринимательства. Мы с готовностью поддерживаем такие проекты. Мы расширили количество программ микрофинансирования, как одного из инструментов финансовой поддержки», - сообщила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство» Курганской области Анна Агафонова.

Сейчас займ могут получить не только организации и предприниматели, но и самозанятые. Эти средства можно направить на приобретение оборудования и техники, но и на строительство, ремонт и покупку помещений для работы.

В пресс-службе главы региона напомнили, что в Зауралье с помощью службы сопровождения Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» в первом полугодии открыты 98 бизнес - проектов. Для получения консультации специалистов Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» можно позвонить по единому телефону: 8 800 250 47 31 или оставить заявку на сайте invest45.ru.

Фото Николая Пушилина.