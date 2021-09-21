Курганские предприниматели находятся с деловой миссией в Армении

15 сентября на площадке Торгового представительства Российской Федерации в Республике Армения состоялась встреча с участием Торгпреда России в Армении Анны Донченко, Президента Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана» Ильи Назаренко и курганских бизнесменов, сообщает департамент экономического развития со ссылкой на сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Представители крупных промышленных предприятий Курганской области ООО «Темпер», ООО «Техстрой» и ООО «ИТМ» Спецмашина» прибыли в Армению с деловой миссией, в том числе с целью участия экспортеров региона в Двадцатом универсальном торгово-промышленном выставочном форуме «Армения Expo», который проходит в Ереване в период с 16 по 18 сентября 2021 года.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана» Илья Назаренко представил информацию об экспортном потенциале региона и ведущих направлениях промышленности: машиностроение, металлургия, нефтехимия, пищевая отрасль, обратив внимание на заметное развитие промышленности Курганской области - улучшаются экономические показатели предприятий, появляются новые рабочие места.

Курганские предприниматели выступили с краткими презентациями о компаниях, рассказали об опыте поставок производимой продукции в зарубежные страны и выразили интерес в развитии экспорта в Армению.

Торгпред Анна Донченко обсудила с бизнесменами насыщенную деловую программу, включающую переговоры на выставке «Armenia Expo», отдельные встречи с потенциальными партнерами, а также бизнес-форум с выступлениями ведущих экспертов в области торговли по тематике доступа на рынок, таможенного оформления, логистике поставок, кредитования и финансирования коммерческой деятельности.

По данным Аналитического портала АО «Российский экспортный центр» товарооборот между Курганской областью и Республикой Армения за 2020 год составил 0,65 млн. долл. США, при этом доля несырьевых товаров в экспорте составила 100 %. Структура экспорта включает в себя: автотехнику - 37,01, фармацевтическую продукцию - 26,35%, готовые продукты на основе муки - 19,51%, механическое оборудование и технику, компьютеры - 4,81%, сахар и сахаристые изделия - 3,15%, какао и продукты из него - 2,66%, оптика, приборы, медицинская техника и др.

Фото с официального сайта Минпромторга РФ.