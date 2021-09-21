Зауральские власти попросили поддержки в СовФеде

Представители правительства области попросили содействия у федеральных коллег в урегулировании нюансов бюджетного законодательства для того, чтобы регион имел больше возможностей для развития. Эти темы обсудили в рамках дней Курганской области в СовФеде, которые проходят с 20 по 22 сентября.

Глава региона Вадим Шумков рассказал, что в последние два года наш регион уделяет большое внимание снижению госдолга. Как уточнил начальник финансового управления Константин Ермаков, в результате рефинансирования кредитов с целью снижения процентных ставок и снижения объёма коммерческих заимствований расходы на обслуживание государственного долга в 2021 году удалось снизить на 250 млн рублей.

Прирост собственных доходов бюджета Курганской области в текущем году составил более 20 %. В этой связи Константин Ермаков отметил значительный рост поступлений по специальным налоговым режимам, несмотря на отмену единого налога на вмененный доход.

Он также обозначил несколько важных вопросов, в которых регион просит содействия законодателей и федерального правительства.

По его словам, по уровню бюджетной обеспеченности в 2021 году Курганская область имеет самый низкий показатель по УрФО. Регион наращивает собственные доходы, однако, чтобы кардинально решить вопрос, этого не достаточно. Члены комитета по бюджету и финансовым рынкам СовФеда поддержали регион и выступили с предложением по постепенному повышению с помощью федерального бюджета бюджетной обеспеченности субъектов, которые активно развивают экономику и реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. В число таких регионов входит и Курганская область, которая эффективно выполнят программу ИПСЭР.

Второй вопрос – это финансирование строительства социальных объектов – садов, школ, больниц в рамках нацпроектов. Сейчас средств, выделяемых из федерального бюджета, достаточно только на строительно-монтажные работы. При этом расходы по выполнению технологических присоединений к объектам инфраструктуры и оснащению, без осуществления которых ввод в эксплуатацию объектов невозможен, осуществляются за счёт средств областного бюджета, а на это требуется порой ещё несколько сотен миллионов рублей. Регион просит учитывать эти необходимые расходы при распределении финансовой помощи из федерального бюджета.

Председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил, что комитет поддержит предложения региона.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.