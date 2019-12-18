Купи себе… квадратный метр. Как зауральцам улучшить жилищные условия?

Такая расценка утверждена Распоряжением департамента АПК Курганской области. Это показатель будет использоваться для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, участвующим в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

За год получателями социальных выплат на улучшение жилищных условий стали 101 сельская семья, в том числе 77 молодых семей и молодых специалистов.

Владимир Седанов.