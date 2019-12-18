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Купи себе… квадратный метр. Как зауральцам улучшить жилищные условия?

19,5 тысяч рублей. Именно столько отныне будет стоить один квадратный метр жилья в сельской местности.

1 марта, 2016 - 13:02

Такая расценка утверждена Распоряжением департамента АПК Курганской области. Это показатель будет использоваться для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, участвующим в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

За год получателями социальных выплат на улучшение жилищных условий стали 101 сельская семья, в том числе 77 молодых семей и молодых специалистов.

Владимир Седанов.

Источник: 
Владимир Седанов
1 марта, 2016 - 13:02

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