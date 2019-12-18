О расходах и доходах областного бюджета за первый квартал 2016 года

В правительстве области 10 мая был заслушан отчет начальника финансового управления Елены Лукашук

Так, доходы региональной казны составили 7,5 млрд. рублей, расходы – 7,6 млрд. рублей, а дефицит бюджета - 78,4 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы увеличились на 501 млн. рублей или на 7,1%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за январь - март 2016 года составило 3,4 млрд. рублей, что на 6,1 % выше аналогичного периода прошлого года.

Налоговые доходы поступили в размере 3, 3 млрд. рублей. Основными источниками пополнения областной казны, как и прежде, являются налог на доходы физических лиц - 1,2 млрд. рублей, налог на прибыль организаций – 940,7 млн. рублей, акцизы по подакцизным товарам – 565,1 млн. рублей, налог на имущество организаций – 337,4 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов Российской Федерации составил более 4 млрд. рублей.

Расходы областного бюджета за январь-март 2016 года исполнены в сумме 7,6 млрд. руб. или 21%, что выше аналогичного периода 2015 года на 379 млн. рублей.

Как отметила Елена Лукашук, расходы производились в условиях экономии в условиях экономии с учетом неотложности, целесообразности и реальной необходимости использования принятых расходных обязательств. В первоочередном порядке осуществлялось финансирование заработной платы с начислениями и социальных выплат.

Государственный долг Курганской области на 1 апреля 2016 года составил 11 728,9 млн. рублей. По сравнению с началом года его величина не изменилась.