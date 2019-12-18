Зауральцы, успевайте получить кусочек капитала!

Подать его необходимо не позднее 31 марта 2016 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, либо он равняется остатку на счете владельца сертификата, если он менее этой суммы. Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, единовременная выплата из средств материнского капитала может быть предоставлена семьям, которые проживают на территории РФ и получили право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку с реквизитами счета. Единовременная выплата перечисляется на счет в течение двух месяцев единым платежом.

Подать заявление можно не только в территориальные органы Пенсионного фонда, но и в многофункциональные центры. В городе Кургане это можно сделать по адресам:

- ул. Куйбышева, 144, стр. 41;

- ул. Невежина, 3, ТРЦ «РИО»;

- ул. Орлова, 46;

- ул. К. Мяготина, 56-а, «Дом Быта».

Кроме того, офисы МФЦ открыты во всех районах области.

Справка:

На сегодняшний день в Курганской области принято 11 600 заявлений о предоставлении единовременной выплаты. ПФР уже перечислил 209 млн рублей.