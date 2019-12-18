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Зауральским районам помогут грантами. В приоритете – зоны отдыха и спортивные площадки

В Курганской области в этом году впервые предоставят грантовую поддержку проектам местных инициатив. 

2 марта, 2016 - 10:59

Об этом сообщил первый заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев на семинар-совещании по подведению итогов социально-экономического развития за 2015 год.

Планируется выдать районам 12 грантов. Размер поддержки – до 2 млн рублей. По условию программы, она не может превышать 60% от общей стоимости проекта. Оставшуюся часть должны составить средства местного бюджета, а также обязательный вклад граждан и хозяйств (денежные средства, трудовое участие, предоставление  помещений, технических средств).

Деньги пойдут на такие направления, как создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.  К слову, проект должен быть четко обоснован. Добавим, в этом году на социальное развитие села планируется привлечь более 900 млн рублей. 

Надежда Богомягкова.

 

Источник: 
Надежда Богомягкова
2 марта, 2016 - 10:59

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