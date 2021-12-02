5 книг о милосердии

В современном мире актуальность благотворительной деятельности переоценить невозможно. В книге приведены результаты анализа отечественного и зарубежного опыта в области организации и осуществления благотворительности, в том числе, на разных исторических периодах. Важное значение в книге занимает исследование мотивов людей, участвующих в благотворительности,психологических и моральныхоснований для оказания помощи нуждающимся.

Власов П.В.,«Благотворительность и милосердие в России»

Книга показывает достижения российского общества в области социальной помощи нуждающимся в различные исторические периоды. Автор раскрывает условия для утверждения различных форм социальной помощи в зависимости от социальной структуры и экономических возможностей страны. Важный акцент в книге сделан на раскрытии психологических мотивов милосердия, побуждающих людей оказывать помощь друг другу. В издании даются и биографические сведения о многих известных людях, чей образ жизни и чья судьба тесным образом были связаны с оказанием помощи тем, кто в ней нуждался.

Леготина И.М.,«Благотворительность в Южном Зауралье:исторический, социологический и педагогический аспекты»

В монографии автор анализирует благотворительную работу общественных деятелей Южного ЗауральяXIX века. В те далёкие времена благотворительная деятельность подкреплялась не только нравственным христианским долгом, но и желанием благотворителя оставить о себе добрую память. Заметим, что деятельность благотворителей высоко ценилась властью: например, имена неравнодушных купцов и промышленников присваивали библиотекам, музеям, больницам... Автор исследует истоки благотворительности в нашей области, даёт характеристику известнымзауральцам, которые внесли вклад в развитие меценатства, анализирует процесс становления и развития благотворительных организаций в Кургане и Шадринске.

Сорокина С., «Мне не всё равно»

Мир держится на неравнодушных людях, тех, кто живо откликается на чужую беду, проявляет милосердие. Именно об этих людях, известных актерах и рядовых медиках, крупных бизнесменах и политиках, и написана книга «Мне не всё равно». Автор книги - известная отечественная журналистка, Член Академии Российского телевидения, преподаватель Высшей школы экономики, в прошлом – член Совета по правам человека при Президенте РФ Светлана Сорокина – просто и легко пересказывает истории людей, для которых помощь другим стала неотъемлемой частью жизни. Добавим, что книга «Мне не всё равно» вышла в рамках проекта «Форум Доноров», благодаря которому на российском книжном рынке впервые появилась литература о современной благотворительности.

Фуряева Т. В.,«Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Адекватное развитие общества напрямую зависит от того, как относится государство и его граждане к проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодняв России повсеместно вводятся социально-реабилитационные практики (психолого-педагогические, социально-культурные и профессионально-трудовые), инклюзивные образовательные программы, осваиваются новые формы взаимодействия между людьми (социальное партнёрство). Социальная политика нашего государства открывает новые горизонты для становления и развития социальной реабилитации людей с инвалидностью, их вовлечения в трудовую, спортивную и культурную жизнь.

Библиотекарь зала гуманитарной литературы библиотеки имени А. К. Югова Майя Ломова