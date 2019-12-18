Алексей Гуськов: «Каждый день я другой, не такой, как вчера»

За свой короткий визит (один день) российский актер посетил частоозерский храм, мясоперерабатывающее предприятие «Велес» и школу, где с удовольствием пообщался с учениками и педагогами. С первых минут было понятно, какая это творческая личность. В нем сочетаются такие качества, как душевность, открытость, человечность, обаятельность, нескончаемая доброта вместе с высоким профессионализмом. Нам тоже удалось задать ему несколько вопросов.

Сначала мы, конечно же, поинтересовались, как он познакомился с Александром Ильтяковым и оказался в зауральском селе.

– Встреча произошла совсем недавно на съезде партии «Единая Россия». Мы вместе оказались в конце зала. Сидим рядом, я за Александром наблюдаю, он ко мне поворачивается и изумленно так говорит: «Это вы?». «Я», – говорю. После некоторой паузы поинтересовался, откуда приехал депутат. Он ответил, что из Кургана, да, говорит, даже не оттуда, а из деревни, и стал показывать фотографии на смартфоне. Рассказывал, что построили в селе, что отремонтировали, про храм, лыжную базу. Я подумал – фотошоп, таких «деятелей» полно. Он говорит: «Приезжай, посмотришь». Я согласился, стало интересно. И для меня эта поездка как глоток чистого воздуха. Посмотрите, какие улицы! В деревне есть тротуар, как в Москве. Храм какой, все есть. Первым делом обратил внимание на крыши домов. Крыши – хорошие, значит, и головы у людей не дырявые, значит, они могут себе это позволить.

– Алексей Геннадьевич, вы с детства мечтали стать актером или это случайность?

– Я случайный артист, больше скажу, в родне – первый. Родился в семье военных, из поколения в поколение это передавалось, именно поэтому у меня два образования. Сначала я по желанию мамы («Сынок, приобрети сначала профессию, а потом уже иди в театр») поступил в технический вуз (Высшее техническое училище имени Баумана), где в свободное от учёбы время занимался в студенческом театре. Тогда было невероятно театральное время и, попав однажды на репетицию, я просто этим заболел. Проучившись в Бауманке четыре года, в 1979 году забрал оттуда документы и поступил в школу-студию МХАТ. И огромное спасибо маме, что тогда в непростые для нашей семьи годы (папы уже не было) она позволила мне, работая на трех работах, учиться восемь лет. Но сейчас я не представляю для себя другой профессии. Вообще актер - это способ жизни, хотя к этому пониманию приходишь не сразу, только с годами.

– А у вас есть любимая роль или фильм?

– Нет, я артист темы. Понимаете, мне важна тематика, есть вещи, которые меня волнуют, и я через свои актерские роли делюсь своим восприятием со зрителем. К примеру, фильм «Отец», где мужчину забирают на войну, когда его дети еще маленькие. Пролетели четыре года, он возвращается, а они уже большие, сын за это время вырос и стал хозяином в доме, а дочь не помнит его совсем. Одна из моих работ, где я разбирался, каково это, мне надо было самому пройти, прожить, прочувствовать. Также картина «Четыре дня в мае». Фашизм – это страшно, и нет ничего ценнее человеческой жизни.

Все фильмы, они как мои дети. Я их не пересматриваю, но помню. Потому что каждый день я другой, не такой, как вчера.

– Знаете, когда смотрела сериал «Таежный роман» (2000 год), где вы играете яростного собственника, я тогда вас люто ненавидела. Алексей Геннадьевич, а какой вы по жизни?

– Я еще хуже. (Смеется). А вообще, я – актер, и мне надо сыграть убедительно, чтобы вызвало определенные эмоции. А зрители очень часто переносят актерскую роль на характер человека. Но это не так. Когда вышел этот сериал, один из первых в России, да, он мне принес популярность, режиссер и партнеры замечательные, но меня сразу слепили с этим образом Никиты Голощекова. Это был ад, и каждый журналист у меня спрашивал: «А расскажите, какой вы в жизни, бьете жену?». Говорю: «Да нет, у меня мама хорошая, я людей люблю».

Кстати, на эту роль тогда пробовались все актеры моего возрастного диапазона. И я сразу сказал режиссеру: «Я вам сыграю неистовую ярость. Вот он ее так любит, что не может, задыхается. И это такой человек – у него все хорошо, но у него нет одного механизма - прощать. А предательство он рассматривает, как будто рухнул мир». Он тогда мне: «Красиво. Иди, работай».

– Вы сейчас много снимаетесь в Европе. Даже в 2013 году сыграли в роли папы Иоанна Павла II в итальянском телевизионном фильме.. Наверняка владеете различными иностранными языками?

- Мне нравится французский. Самый красивый язык. Посмотрите фильм «Концерт».

– Алексей Геннадьевич, чем любите заниматься в свободное время?

– Тем же, что и не в свободное, работаю. (Улыбается). Люблю читать. Иногда надо побыть одному, день или два, хватаю свою собаку и за город. Главное, набраться мужества и отключить мобильный телефон, а лучше приехать туда, где он не берет.

– Алексей Геннадьевич, вы в детстве активно занимались спортом: тяжелой атлетикой, футболом, баскетболом и даже академической греблей. Как сейчас обстоят дела?

– Советское воспитание, Дворец пионеров, поэтому я ходил во все секции. А в 33 года я начал заниматься боевыми искусствами (контактное карате). И честно, у меня есть черный пояс, я могу за себя постоять. Это надо, это дает спокойствие, когда ты понимаешь, что можешь защититься, мандраж уходит. И конечно, я повел туда заниматься своих сыновей. А сейчас я просто держу себя в форме, хожу в зал.

– Насколько я знаю, у вас трое детей? Чем они занимаются?

– От первого студенческого брака у меня дочь Наташа, она – юрист. От второго – два сына. Старший Володя – артист театра Маяковского в Москве. Закончил Щукинское училище. Младший Дмитрий заканчивает ВГИК, продюсерский факультет. Мы с женой (актриса Лидия Вележева.– Прим. автора) думали, что все будет наоборот. Но как у меня в семье, мои родители никогда не занимались выбором моей профессии, уважали мой выбор, так и мы ни в коем случае не вмешивались и не помогали, только советовали и рассказывали. Кстати, когда у Димы спросили при поступлении: «Почему не актерский факультет, вы же из семьи актеров?» – он ответил: «Я не хочу искать работу, я хочу ее давать». А когда у него поинтересовались: «А где вы, как продюсер, будете брать деньги?» – он пошутил: «Думаю, что у отца».

А вообще, я считаю, что нет людей неталантливых, у каждого человека есть свои способности. И самое трудное в жизни – их угадать, а если вдруг угадал, то надо эти способности обязательно развивать.

– А внуки есть?

– Да, я вот скоро во второй раз стану дедушкой. 15 марта ждем внука от среднего сына.

– Алексей Геннадьевич, как вы относитесь к гаджетам. Сейчас вся молодежь сидит в телефонах, планшетах. И вы, я смотрю, тоже.

– Конечно, мир меняется, он и должен меняться. Такой огромный поток информации идет, но наступает какая-то эмоциональная тупость, жизнь воспринимается как компьютерная игра. Вместо живого общения– сообщения в Интернете. Это надо понимать! Просто информация, сказанная вслух, может быть не услышана. Я наблюдал такое изменение у молодежи на протяжении двенадцати лет своей преподавательской деятельности. Раньше я говорил: «Завтра встречаемся в девять часов утра, аудитория номер девять, сцена – девять», и все поняли. То уже позже приходилось по нескольку раз повторять, не слышат, не воспринимают устную речь.

– В начале февраля вы вошли в Генсовет партии «Единая Россия». Зачем?

– В третьем тысячелетии политика не позволяет человеку быть обывателем. Я один из старейших членов партии, и сейчас в условиях кризиса мне маловато просто состоять. Я реально понимаю, что момент непростой, и я могу как-то повлиять, какие-то хорошие дела сделать. Вот, например, хочу приостановить действие нового порядка учета бюджетных средств для съемок кино. В планах — заняться налаживанием международных отношений и представлять страну на Западе. Моя идея такая: в условиях агрессивного пространства и информационной войны, как с той стороны, так и из наших ответов, выступить мостом. Подписано огромное количество соглашений с дружественными партиями Италии, Франции, других стран. Так почему мы ими не пользуемся? Давайте, я займусь. Я снимаюсь в фильме итало-французско-немецком, который выходит в 2016 году. Там Россия присутствует, прямое общение ничем не заменишь.

– Ну и напоследок, Алексей Геннадьевич, как вы думаете, принесет ли Год кино в России плоды?

– Честно, не знаю. Денег надо больше давать. И мы над этим будем больше работать.

Для справки:

Алексей Гуськов – талантливый актер, чьи роли занимают достойное место в истории российского кинематографа. Он родился в польском городе Бжег в 1958 году. Его жена — актриса театра им. Вахтангова Лидия Вележева.

В общей сложности за свою долгую и насыщенную карьеру актер исполнил в кино и на телевидении более 60 ролей, каждая из которых была по-своему примечательна и интересна. Среди ярких актерских работ: «Классик», «Граница: таежный роман», «Мусорщик», «Отец», «Турецкий гамбит», «Танкер Танго», «Концерт», «Белая гвардия», «Не покидай меня».

За свою многолетнюю службу искусству в 2001 году Алексей Гуськов получил Государственную премию России, а шестью годами позже – звание народного артиста РФ. В настоящее время актер все так же часто снимается в различных кинематографических проектах, в том числе в Европе, и играет на сцене театра. Рост: 1,86 м.

Фото Александра Кадникова.