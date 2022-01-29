Андрей Малахов пригласил в гости зауральский «Цветень»

Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» 22 января стал героем развлекательного ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия - 1».

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Семейный дуэт Шведовых - солистка ансамбля Светлана и хормейстер​ Виктор Шведов – порадовали зрителей русской народной песней и ответили на вопросы ведущего программы Андрея Малахова.

Участие в шоу также приняли известные исполнители народных песен Марина Девятова, Лена Василёк, Марта Серебрякова, Святослав Шершуков, Светлана Рыбалченко и фольклорный ансамбль «Чибатуха». Открыла вечер заслуженная артистка России Валентина Собанцева с песней «Я деревенская». В финале программы прозвучала композиция "Гуляй, душа" в исполнении группы «Балаган Лимитед».

Добавим, что в 2021 году «Цветень» победил во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, вошёл в 20-ку лучших фольклорных коллективов России и получил грант Министерства культуры РФ в размере 2 000 000 рублей.

Фото предоставлено Курганской областной филармонией