АО «Транснефть-Урал» готовит подарок для ценителей культуры из Нефтяников

В посёлке Нефтяников Кетовского района в 2022 году появится новый современный Дом культуры.

АО «Транснефть-Урал» направит на его строительство 26 млн рублей. К работам планируют приступить в 2021 году.

Сейчас Дом культуры в посёлке располагается в приспособленных помещениях административного здания, где размещены и другие организации, сообщили в пресс-службе главы региона. В новом ДК создадут более комфортные и современные условия для проведения мероприятий и занятий творчеством. В проекте предусмотрены зрительный зал с эстрадой на 100 мест, читальный зал, артистическая, гардероб, административные помещения. В здании Дома культуры также планируют разместить фельдшерско-акушерский пункт - здесь оборудуют процедурный кабинет и кабинет фельдшера.

Начальник управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова отметила: «Мы очень благодарны АО «Транснефть-Урал» за подарок для жителей Кетовского района. В новом Доме культуры мы сможем проводить концерты и праздники, организовать творческие занятия и клубы для детей и взрослых не только посёлка Нефтяников, но и соседнего села Колесниково, где ДК также располагается в приспособленных помещениях, для жителей других близлежащих населённых пунктов».

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.