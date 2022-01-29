Артисты Курганского театра драмы будут показывать свои спектакли в ДКМ

Курганский государственный театр драмы с февраля будет показывать свои спектакли на сцене Дворца культуры машиностроителей.

Капремонт театра начнётся уже в следующем месяце. Объем работ большой, поэтому коллектив готовится покинуть здание на два театральных сезона. Последние показы на родной сцене пройдут 29 и 30 января, сообщает официальная страница драмтеатра в соцсети «Вконтакте».

«По проекту должны быть отремонтированы зрительный зал, включая балкон и ложи, фойе, голубой зал. Вся зрительная часть будет полностью обновлена, - рассказывает руководитель Курганского театра драмы Ольга Петрова. – В зале будут установлены новые кресла и предусмотрена вентиляция. Но самое главное, что новый интерьер будет полностью соответствовать историческому облику театра: будет воссоздана лепнина, сохранена наша прекрасная люстра. Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство «Курганмашзавода» и ДКМ за предоставленный зал и помещения, благодаря которым театр сможет функционировать и радовать зрителей своими спектаклями».

Для справки. После Великой Отечественной войны здание бывшего Народного Дома было передано Курганскому областному драматическому театру. В начале 1950-х годов была начата его реконструкция, и в апреле 1953 года Областной театр перешёл в новое здание, построенное по проекту московского архитектора Федорова с консультацией академика Щусева. После той масштабной реконструкции подобного по объёму ремонта не проводилось. Менялись кресла в зрительном зале, ремонтировалась кровля и сцена, но эти обновления были точечными, и коллективу не приходилось покидать здание театра.

Добавим, что в этом году ремонт проведут также в театре кукол «Гулливер».