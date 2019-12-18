Духовая музыка для души

Духовая, симфоническая, классическая, джазовая, эстрадная – он может играть в любом направлении, работать круглосуточно, без праздников и выходных.

Сергей Владиславович Иванов одновременно руководит шестью музыкальными коллективами, преподает в Лесниковской музыкальной школе и Курганском музыкальном колледже. Любовь к духовой музыке проснулась в его сердце в довольно юном возрасте. В школе, где он учился, объявили о наборе в известный духовой оркестр «Аккорд», которым руководил заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Курганской области Юрий Сергеевич Князьков.

– Никто из моих одноклассников не придал особого значения этой информации, – рассказывает Сергей Иванов, – а мне она так сильно запала в душу, что на следующий день я пошел во Дворец пионеров на репетицию этого прославленного коллектива. Мне сразу очень понравилось звучание труб, и я почувствовал, что это мое.

Вскоре Сергей стал играть в оркестре, а после школы поступил на духовое отделение музучилища по классу трубы. Параллельно во Дворце пионеров вел кружок горнистов и барабанщиков. После окончания учебы молодой музыкант пришел преподавать в культпросветучилище, и директор Леонид Саверский предложил ему получить высшее образование. Иванов согласился и заочно поступил в Московский государственный институт культуры. Проработал всего год в училище культуры, и в 1984 году судьба свела его с основателем и директором Лесниковской детской музыкальной школы Николаем Елькиным, который предложил переехать жить и работать в Кетовский район. Вскоре молодому специалисту предоставили жилье, с тех пор и по сей день Сергей Владиславович преподает в Лесниковской школе и не жалеет, что живет за городом.

Активный и энергичный, увлеченный своей работой, Сергей Иванов не сидит на месте. Помимо работы в Лесниковской школе он преподает класс трубы в Курганском музколледже и руководит духовым оркестром. Под его крылом – Лесниковские духовой и эстрадный оркестры, а также ансамбль духовых инструментов. И это еще не все! Сергей Владиславович возглавляет ансамбль «Экспромт», а полгода назад организовал коллектив «Style Brass-Band», состоящий из молодых ребят. И любимый многими духовой оркестр, который играл в горсаду живую музыку теплыми летними вечерами, – тоже дело рук Сергея Иванова. Если вновь поступит предложение поработать в горсаду, Иванов и коллеги с радостью готовы его принять. Как же он один со всем справляется?

– Я и сам себе удивляюсь, – рассуждает Сергей Иванов. – Это мое любимое дело, я этим живу, если не работаю, то дома за компьютером набираю какие-то ноты. Когда я чем-то загораюсь, у меня всегда дело спорится. Подбираю репертуар для коллективов на свой вкус, но обязательно прислушиваюсь к мнению музыкантов, публика и жизнь подсказывают, что именно выбрать.

Какую музыку играет духовой оркестр? Чаще всего это марши, старинные вальсы, однако оркестры Иванова успешно исполняют и более современную музыку. Конечно, молодежь предпочитает, чтобы в наушниках звучали модные ритмы, но те, кто увлекся духовой музыкой, проносят эту любовь через всю жизнь. Тут главное – вовремя встретить талантливого педагога, который сможет не только научить, но и увлечь, повести за собой. Когда Сергей Иванов создает новые аранжировки, всегда представляет реальных музыкантов, просчитывает, кто и какую партию может сыграть.

– Некоторые произведения, которые хочется играть, написаны достаточно сложно, – поясняет Иванов. – Приходится искать ходы, незаметно упрощать, чтобы начинающие музыканты могли справиться с материалом.

Коллективы под управлением Сергея Иванова – лауреаты и призеры многочисленных международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Уж если ехать на конкурс – то только за победой! У Сергея Владиславовича немало наград – грамота Министерства культуры РФ, грамота губернатора, благодарственное письмо областной Думы, звание «Лучший преподаватель Кетовского района». В профессиональный праздник, День работника культуры, Сергея Иванова ожидает новая награда – ежегодная областная премия «Душа Зауралья» в номинации «Народная музыка».

Фото Николая БЕЛОБОРОДОВА.