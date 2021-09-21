Эстафету региональной акции «Культурная суббота» принимал Половинский район

Действительно, в одних селах пели, в других читали стихи, но основное действо развернулось на площади райцентра.

- В региональной акции «Культурная суббота» участие в этом году мы приняли впервые. Но постарались, чтобы сельчане в разных населенных пунктах этот день запомнили, - говорит руководитель Половинского отдела культуры Евгения Иценко.

Половинцы пришли не только послушать песни в исполнении ансамбля «Любава» районного Центра культуры и досуга, но и пройтись по торговым рядам.

Владельцы личных подворий предлагали картофель, капусту, помидоры и другие дары своих садов и огородов.

- Берите сальце, свежее, недавно посолённое, - предлагала несколько видов этого продукта Вера Емельянова. Женщина сама разводит поросят, так что за качество и вкус продукта ручается.

По прилавку Елены Родионовой можно было судить, каким щедрым может быть подсобное хозяйство, если хозяева не ленивые. Тушки уток, топлёное и свежевзбитое сливочное масло, овощи и даже законсервированный берёзовый сок. Елена работает социальным педагогом, ведёт праздничные программы в селе, поёт и при этом вместе с мужем занимаются подсобным хозяйством.

- Настоящая сельская женщина и за домом присмотрит, и за семьёй, на работе отличится и свежий маникюр сделает, - улыбается женщина.

Шли покупатели не только за продуктами, но и за изделиями местных мастеров. Валентина Охохонина предлагала одеяла, подушки, салфетки, сшитые в технике печворк, а также фирменные свои корзины из лозы. Галина Лысенко предлагала сделанные своими руками украшения из бересты, а также сумочки, кошельки, очечники ручной работы. Словом, было что посмотреть, купить. А для желающих сделать красивый снимок на память об осени библиотекари оформили фотозону с тыквами, рябиной и прочими осенними атрибутами.

«Культурная суббота» стала репетицией к сельхозярмарке, которую планируют в районе провести по окончании уборочной страды.

Галина Абрамова.

Фото автора.