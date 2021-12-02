Фотограф Марина Бурнашова расскажет, как фотографию приблизить к живописи

Начинающие фотографы соберутся в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского в эту субботу, 27 ноября в 11:00. Гостем встречи станет профессиональный фотограф Марина Бурнашова, которая поделится личным опытом и расскажет о таком выразительном направлении фотоискусства, как пикториализм.

Пикториализм — эстетическое течение, суть которого заключается в сближении живописи и фотографии.

Соблюдаются все санитарные нормы. Не забывайте QR-код и маску!

Напомним, что Маяковка объединяет начинающих фотографов! Хотите узнать о мире фотографии намного больше? Прокачать свои навыки и обрести новые? Получить поддержку и порцию вдохновения? Вливайтесь!

Встреча пройдет по адресу: ул. Пролетарская, 39.

Отметим, что ранее Марина Бурнашова работала корреспондентом и фотокорреспондентом в Издательском Доме «Новый мир» и в пресс-службе администрации города Кургана.