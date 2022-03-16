Гений – это ты! Зауральцев позвали на российский конкурс

Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека запускают конкурс «Гений — это ты!». Прием заявок уже стартовал.

Если вы молоды и активны, то сможете реализовать свой проект, отражающий особенности нашего региона и адресованных живущим здесь людям, в модельной библиотеке Куликова, которая включена в список федерального проекта «Гений места». Это единственная библиотека в Кургане, работающая в рамках проекта.

До 17 марта, то есть срочно, нужно подготовить и отправить пакет документов и сопроводительное письмо, в котором вы опишете свою идею, организаторам конкурса. В Куликовке, которая курирует конкурс в Кургане, вам помогут составить необходимые документы для конкурса, при необходимости предоставят рабочее место за компьютером.

Реализация проекта при поддержке библиотеки, которая располагает современными молодежными локациями, возможностями для проведения концертов, выставок, встреч, а также мультимедийным оборудованием и собственной студией звукозаписи.

Кроме того, сто победителей смогут бесплатно пройти обучение по одному из направлений креативных индустрий: бренд-менеджмент, SMM-менеджмент, дизайн пользовательского интерфейса или копирайтинг.

Организаторы конкурса: Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека.

Пишите на адрес модельной библиотеки им. Л. Куликова: kulikova@cbs-kurgan.com.

Фото Библиотечной информационной системы г. Кургана.