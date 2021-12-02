Гитарист-виртуоз Ровшан Мамедкулиев поразил курганцев своей игрой

Любители классической музыки на гитаре были потрясены выступлением Ровшана Мамедкулиев, который входит в число лучших мировых гитаристов. Концерт прошёл в Большом зале Курганской областной филармонии 24 ноября.

Ровшан Мамедкулиев - лауреат множества международных конкурсов. В числе немногих он дал сольный концерт в легендарном зале Carnegie Hall, а в 2012-м году стал победителем самого престижного Международного конкурса Гитарной ассоциации Америки (GFA). Эта победа принесла ему широчайшую международную известность и признание.

Перед выступлением маэстро ответил на вопросы журналистов.

- Это камерный концерт, такая интимная атмосфера. Я постарался сделать программу контрастной, чтобы слушателю не было скучно. В первом отделении звучат более длинные произведения, знаменитая гитарная классика. Во втором — более разношёрстная программа, в том числе национальные вещи, - поделился музыкант.

- Расскажите почему в детстве выбрали гитару?

- Это случилось, можно сказать, случайно. С начала за кампанию с другом. В начале я ходил в кружок бардовской песни, туда я ходил три месяца. А потом мне захотелось дальше играть, и я поступил в музыкальную школу, где мой педагог — Алексей Алексеевич Петропавловский, ныне профессор Нижегородской консерватории — направил меня на правильный путь. Музыкантов у меня в семье не было, и я никогда не думал, что стану музыкантом.

Ровшан родился в Баку, но в возрасте семи лет семья переехала в Нижний Новгород.

- Для меня этот переезд не был сложен, кроме климата и еды. В Баку ярко, солнечно, много фруктов. А в Нижнем Новгороде всё было более сурово, тем более это были 90-е, непростые времена. Но у меня мама из Нижнего.

У музыканта четыре дочери — Севиль, Динара, Лариса и Эсмира. Старшей уже 9 лет, а младшей только 5 месяцев. Две старших уже ходят в музыкальную школу, правда, по классу фортепиано.

- Я постоянно езжу, гастролирую. Когда случился локдаун и я долго находился дома, они меня даже спрашивали: «Папа, ты когда уедешь?», - пошутил гитарист-виртуоз.

В качестве жизненных принципов музыкант многое взял от отца.

- Например, он говорил: «Если чем-то занимаешься, то занимайся этим хорошо». Это концентрация на одном деле. Второй принцип — я в детстве много участвовал в принципах и папа всегда говорил, что только первое место. Это закладывает некий азарт. То есть, если делаешь, то делай лучше всех. Сейчас папа доволен, - с улыбкой рассказал Ровшан.

Ровшан Мамедкулиев играет на испанской гитаре Manuel Contreras II В первом отделении прозвучали пьесы композиторов, гитаристов-виртуозов XIX и XX веков Дионисио Агуадо, «Блестящее рондо» и Агустина Барриоса, «Собор», а также переложение для гитары сочинения И. С. Баха «Чакона» из Партиты № 2.

В начале второго отделения гитарист сыграл «Арабское каприччио» Франсиско Тарреги - выдающегося испанского гитариста, композитора и педагога. Именно эту пьесу музыкант выбрал для финала конкурса GFA. Далее программу продолжило сочинение ученика Ф. Тарреги М. Л. Солеса - Вариации на тему Фернандо Сора. Завершился концерт Большой арагонской хотой Франсиско Тарреги.

Василий Малухин

Фото автора и Курганского театрально-концертного объединения