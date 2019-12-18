«Хор Турецкого» в Кургане. Брутальные и поющие

Вся палитра мужских голосов от баса-профундо до мужского сопрано. Репертуар – от классических опер, оперетт и хоровых произведений до бродвейских мюзиклов, рок-опер, русских народных песен и классики советской эстрады. В легкой дымке и в лучах световых эффектов сам подобен лучу, этакий «энерджайзер», руководитель – народный артист России Михаил Турецкий.

На сцене Курганской областной филармонии 11 марта выступил «Хор Турецкого». Команда начала свой юбилейный тур, посвященный 25-летию коллектива, по городам Урала и Сибири. В зале аншлаг, букеты цветов… и всенародная любовь.

Песни на разный вкус. На изысканный – фрагмент из оперы «Фигаро», он звучал в самом начале концерта; для любителей потяжелее – с элементами музыки группы «Раммштайн». Вообще в репертуаре хора композиции на 17 языках.

В антракте с курганскими журналистами накоротке пообщался сам руководитель хора Михаил Турецкий, деятельный, подтянутый:

– Мы очень довольны юбилеем. У нас совершенно колоссальная волна народной любви, мы счастливы, что у нас такая отзывчивая публика и наше искусство так нужно людям.

Несколько дней назад мы начали урало-сибирский тур в Екатеринбурге. Собрали четыре аншлага в концертном зале «Космос», что с момента развала Советского Союза является абсолютным рекордом. Четыре аншлага в «Космосе» не собирал никто. Были переполненные залы в Тюмени. В Кургане нет свободных мест, даже приставные стульчики стоят. Дальше – два аншлага в Новосибирском оперном театре, в Омске, двойной концерт в Красноярске, концерты в Кемерово, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Иркутске.

Мы никогда не пропускаем Курган, потому что здесь очень теплая и отзывчивая публика. Мы чувствуем, что мы нужны городу. Город в хорошем настроении, город отзывается, обменивается с нами энергией. Мы делаем свою инспекцию, видим, какие новшества произо-шли, видим, что настроение у людей улучшается, значит, жизнь улучшается, и появляется такая идея, что счастье может быть не только в Москве и Петербурге, но и в родном городе. Это для нас ценно.

В программе только вся лучшая и проверенная временем музыка. Мы ее специально оттестировали, посоветовались со своими поклонниками в сети Интернет – к чему у зрителей интерес, что они заметили в нашем творчестве.

Конечно, люди просят обязательно классику, что-то для музыкальных гурманов. Но я всегда говорю: для гурманов и не только. Ведь нам очень важно получить не только филармонического зрителя, а как можно более широкий спектр.

И для этого в нашей программе есть большая сила – народное караоке. Мы специально отобрали любимые песни нескольких поколений наших граждан, которые люди могут спеть с нами. Это примерно 30–35 треков, мы их тщательно взвесили. У нас была счастливая возможность встретиться с президентом, который обозначил, что эти песни очень здорово петь с народом. И мы уже провели 10 праздников песни на площадях городов Российской Федерации: в Ростове, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Казани – все не перечислишь сразу. Вот мы спели в Кургане, и стало понятно, такой праздник песни городу нужен.

В конце июля мы будем выступать на 430-летии Тюмени. В конце июля – начале августа можно было бы организовать такой праздник в Кургане. Праздник проводится на улице и бесплатно. Нам нужны десятки тысяч зрителей, чтобы вся площадь была заполнена. Когда люди поют, они счастливы.

В Ростове-на-Дону мы побили свой абсолютный рекорд. Пришло 106 тысяч человек. Причем это не наши цифры, это цифры силовиков, которые охраняли площадь.

Разговор зашел о популяризации советских патриотических песен. В концерте прозвучало попурри, в которое были включены песни «Комсомольцы-добровольцы», «И вновь продолжается бой». По словам Михаила Турецкого, песня, которая рождается у композитора и идет в народ, соответствует эпохе:

– Мы эти песни поем раз в год, для того чтобы вспомнить, поностальгировать, потому что мы впитали эту музыку с молоком матери. В этой музыке и словах бешеная энергетика. Есть своя интонация. Меня эти песни заводят как парня, который тоже был в комсомоле. Мы из этой эпохи, «мы сурового времени дети», мы делаем такую оговорку. И отворачиваться, не признавать, что этого не было в нашей жизни, смешно и глупо.

Другой вопрос, как дети наши должны к этому относиться, как мы должны им это преподнести. Было такое время, были такие песни. Они заряжали оптимизмом, мы верили. И все то хорошее: веру, оптимизм, настроение – надо забирать и переносить в ХХI век. В этой музыке есть правда, честность, искренность, заряд эмоций.

На наших концертах обычно много детей. Наша программа рассчитана на категорию «0+». Мы благодарим свою аудиторию за то, что приводят детей. Это высшая степень доверия к нам. Мы не должны подвести, а делать так, чтобы не было стыдно. И детям не скучно. Это приятно. Меня когда-то привели в 7 лет в большой зал консерватории, и я слушал там Баха. Мне было скучно, потому что подано было неверно. Невозможно семилетнему ребенку получить удовольствие в консерватории. Надо по-другому подходить. И я порой стараюсь объяснить: вот семилетний ребенок прошел 300 километров пешком в Германии в конце XVII века. Хотел стать композитором. Есть большие результаты – 20 томов музыкальных и 20 детей. И имя мальчику – Иоганн Себастьян Бах. Потом мы что-то поем. Слушают, интересно.

Мы всегда искали ключик, чтобы доносить классику, чтобы наши программы были не только для музыкальных гурманов. В этом и ценность, что на наши концерты приходят все больше людей и терпеливо слушают оперу и акапельное пение. Они знают, что будет и поп-музыка, и шансон. Мы любим какие-то шансонные проявления, просто надо смотреть, что за слова и что за музыка.

Все это Турецкий наговорил за какие-то десять минут антракта. Сколько энергии! И на сцене Михаил Борисович неутомим. Он везде – дирижирует солистами, музыкантами, подсказывает, не обижая, слова зрителям, неустанно представляет участников хора. Напористые и брутальные (джинсы и темные пиджаки), они словно уводят за собой зрителя в разные миры католического песнопения или григорианского хорала, рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда» и русской народной «Черный ворон». Думается, у каждого есть и свои любимчики. Вот замечательно звонкий тенор-альтино, заслуженный артист России Алексей Кузнецов, а вот самый низкий голос – Евгений Кульмис. Лирический Баритон Бориса Горячева хорош в оперетте («Баядера» Кальмана), периодически на площадке то пересмешничают, то становятся серьезными тенора Олег Бляхорчук, заслуженный артист России Евгений Тулинов и Константин Кабо.

Почти два часа удовольствия и своеобразный хоровой экскурс в мировую и российскую музыку. Браво!

Фото Николая Белобородова.