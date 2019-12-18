Какое у вас амплуа?

На стенах – дипломы, фотографии харизматичных людей в театральных костюмах. Воздух пропитан творчеством и какой-то неуловимой загадкой.

Театр-студия «Суббота+» – среди лауреатов присужденной недавно областной молодежной премии. Заявки на нее студийцы подавали уже несколько раз и наконец своего добились – прямо-таки по мотивам оскароносного Леонардо Ди Каприо. Правда, нагрудными знаками отмечены только шесть человек из коллектива, но победу они считают общей. Мы встретились с награжденными в театре перед одним из заключительных спектаклей сезона.

На нерве

На нее трудно не обратить внимание, – по крайней мере, я так подумала. Высокая, тоненькая, летящая. С огромными мечтательными глазами на выразительном лице.

– Меня зовут Анастасия Нехца, мне 17 лет, – начала она разговор. – В театр меня привела мама восемь сезонов назад, сказала, что нужно попробовать. Я долго сопротивлялась – на репетиции и занятия меня вози-

ли с боем. Тут все были большие и знакомые друг с другом, а я – маленькая, чужая. Потом как-то втянулась в игру, загорелась.

Сейчас Настя заканчивает десятый класс в Курганской школе №5, после выпуска собирается поступать в театральный институт в Екатеринбурге.

– Столько лет было подарено этому замечательному делу! Хочется развиваться, расти, чтобы вся жизнь была яркой, как эти восемь сезонов в «Субботе+».

Увлечение театром немного мешает учебе, но Настя искупает свои частые прогулы большой ответственностью, которую берет на себя в организации школьных праздников и мероприятий. Как ни удивительно, ее любимые предметы – биология и обществознание, мало имеющие отношения к драматургии.

– Сейчас я внимательно смотрю в сторону литературы, – улыбается она в ответ на мое недоумение.

Настя очень хочет играть комедийные роли, но пока руководители «тянут» ее в лирику и романтику. Видимо, амплуа соответствует.

– Две самые сложные вещи – это засмеяться и заплакать на сцене. Плакать-то у меня вроде получается, а вот смеяться — не знаю, – признается она. – Правда, в прошлом сезоне в спектакле по пьесе Леонида Малюгина «Старые друзья» я играла Тамару – веселая роль, но все равно с налетом трагичности. Эта девушка прошла свой путь взросления через Великую Оте-

чественную войну, но, несмотря ни на что, сохранила невозмутимый, легкий, заводной характер. У нас с ней одинаковый возраст, поэтому образ был особенно близок. Тамара остается моей любимой героиней. Тот год был для меня довольно тяжелым, а она помогала мне быть свободной и счастливой на сцене.

Настя говорит, её голос то взлетает, то падает вниз, влечет за собой. Лицо – калейдоскоп эмоций. Я слушаю, смотрю, и мне кажется, что в театральный эта девушка обязательно поступит.

– Если бы я не была причастна к театру, то никогда не смогла бы быть такой открытой, жизнерадостной и смелой в жизни, как сейчас. Иногда я смотрю на своих сверстников и не понимаю: неужели так сложно просто взять и выйти на сцену. Или прямо и открыто что-то сказать. А потом задумываюсь и понимаю: сложно! Театр мне помог справиться с этим страхом. А главное, он помогает разобраться в себе: ты все время смотришь внутрь, ищешь, за что зацепиться, чтобы прочувствовать своего персонажа. Надо всегда держать эмоцию, быть на нерве. Это безумно интересно, хотя, конечно, очень изматывает.

Попробовать силы в театре может любой, а вот задержится здесь не каждый, считает Настя. Это место для тех, кто все время что-то ищет, может быть, и не связанное с творчеством, но важное и необходимое. Наверное, часть себя.

Второй дом

Марии Салатовой устроили бенефис в честь десятилетия ее игры в театре «Суббота+». Это был спектакль «Один день из жизни дурочки» по пьесе Лопе де Вега, и мы беседовали как раз перед его началом. Мария, как и подобает ведущей актрисе, не проявляла ни малейших признаков волнения.

– В обычной жизни я работаю воспитателем физкультуры в детском саду, – рассказала она. – Однажды, на втором курсе колледжа, посмотрела один из спектаклей Татьяны Афанасьевой, нашего руководителя и режиссера. Меня это так потрясло, что решила попробовать себя на сцене. За десять лет народный театр стал моим вторым домом. Мне здесь очень интересно, и люди вокруг интересные. Я отдыхаю душой и телом.

Хобби. Пока

– Я училась в колледже культуры на режиссерском отделении, а сейчас работаю в 41-й школе педагогом-организатором, – придвигает свой стул поближе Татьяна Гневашева.

Ей 24 года, все еще впереди, но о профессиональном театре она пока не задумывается. Или не хочет в этом признаваться?

– Возможно, я боюсь эмоциональной загруженности, которая неминуема в жизни актера: постоянно что-то репетируешь, находишься в процессе создания образов. Вдруг произойдет какой-то сбой, сорвешься? В общем, пока это для меня хобби.

В «Субботе+» Татьяна играет уже два года и достигла за это время немалых успехов – трижды лауреат фестивалей международного уровня и дипломант всероссийского.

– Я поняла, что мне не хватает сцены, спустя год после окончания колледжа. В школе управляю творческим процессом, веду театральную студию, а хочется, чтобы руководили мной, а я была бы на сцене как актриса. Как-то поделилась этим своим чувством с коллегой. Оказалось, что она когда-то ходила в этот театр, посоветовала и мне.

В отличие от Насти Нехца, которая мечтает о комедийных ролях, Татьяна хочет играть что-нибудь серьезное, трагическое.

– Я постоянно какой-то придурковатый герой, – смеется она. – Наверное, у меня действительно хорошо получается строить рожицы.

Областной молодежной премии Татьяна очень рада.

– Это для меня почетно и значимо. Большое спасибо педагогам, которые вывели меня в свет. Я здесь счастлива. Мне доставляет удовольствие выступать на сцене перед публикой. Я люблю дарить зрителям эмоции и получать отдачу. Мне нравится, когда они искренне аплодируют. В такие моменты понимаешь, ради чего ты все это делаешь.

Адреналин

Самая взрослая из получивших премию актрис – Марина Шамонина. Она в театре уже 17 лет.

– Меня сюда привела дочь – она стала заниматься здесь с шестилетнего возраста. Я наблюдала со стороны, ждала, не появится ли роль для меня. И дождалась.

В обычной жизни Марина Шамонина – помощник директора Курганского филиала Академии труда и социальных отношений. «Суббота+» для нее своего рода отдушина, отдых от прозаических будней административного работника.

– Театр – стимул к жизни, энергия, адреналин. Каким бы ты ни пришел на репетицию (не говорю уже о спектакле) – больной, с какими-то заботами, проблемами, – после игры выходишь наполненный самыми светлыми и добрыми чувствами. Я уже не представляю жизни без этого. Летом, когда мы уходим на каникулы, начинается настоящая ломка. В дни наших встреч – вторник, четверг и суббота – ноги сами пойдут в театр, даже если голова будет против.

Это святое

Руководит народным театром-студией «Суббота+» семейный режиссерский дуэт – Татьяна и Александра Афанасьевы, мать и дочь.

– Мой опыт и ее новаторские идеи очень хорошо сочетаются, – улыбается Татьяна Ахметовна.

«Субботе+» 22 года, и ее следует отличать от театра «Суббота», в состав которого она когда-то входила. У «плюсовиков» – свой взгляд на творчество, другой репертуар и методы работы. Этот народный театр относится к Дому творчества детей и молодежи «Гармония», что и позволило ему номинироваться на молодежную премию, хотя в его составе не только юношество.

– Коллектив большой, около 50 человек, и разновозрастный, – говорит Татьяна Афанасьева. – Самые младшие – я их называю горошинами – пришли, когда им еще семи лет не было. Есть и взрослые, солидные люди – помощники директоров, работники банков, учителя. К нам часто приезжают с тренингами и мастер-классами профессиональные актеры – наши выпускники, поступившие в театральные вузы.

Театр-студия «Суббота+» ведет очень активную жизнь, сотрудничает с библиотеками, музеями, школами. В этом году коллектив участвовал в проекте «Библионочь», воссоздавая в театральных образах легенды ночного Кургана.

– У нас еженедельно бывает по семь выступлений, причем одновременно в разных местах города, –

рассказала Татьяна Ахметовна. – Наш главный принцип: спектакль – это святое. Назначенный спектакль должен состояться при любых обстоятельствах и при любой погоде, даже если на него пришел всего один зритель.

Студийцы не только выступают, но и проходят специальное обучение. У них есть занятия по актерскому мастерству и художественному слову, они знакомятся с театральными тенденциями и историей лицедейского искусства в рамках программы «Театральный лицей», а раз в год сдают творческие экзамены.

***

В маленьком зале полумрак. На сцене, расположенной от зрителя на расстоянии вытянутой руки, идет последняя репетиция. Мои собеседники улыбаются на прощание и уходят переодеваться: интересный разговор – это хорошо, но пора начинать спектакль.

Фото из архива театра-студии «Суббота+».

КСТАТИ

Своё звездное восхождение народный театр-студия «Суббота+» начал со спектакля «Не забудь про меня» по творчеству Булата Окуджавы: с ним он впервые принял участие во Всероссийском фестивале детского и юношеского театрального творчества. Зауральская любительская труппа сразу стала дипломантом второй степени, а потом получила и звание лауреата.