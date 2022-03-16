«Казачка вольная» стала лучшей в Целинном районе

Творческое и интеллектуальное состязание прекрасных дам началось с песен и танцев - команды представили визитные карточки .Затем сооружали на волосах выбранной модели весенние и цветочные косы, подбирали необычные и женственные образы на конкурсах парикмахеров и модельеров.

Представительницы прекрасного пола попробовали себя в актёрском мастерстве и поразили своими номерами в творческом конкурсе. Не оставил никого равнодушным кулинарный поединок. Участницы презентовали на суд членам жюри ароматные блюда, выглядевшие, словно сошли со страниц меню ресторана. Затем конкурсанткам пришлось блеснуть глубокими познаниями в состязании эрудитов и ответить на вопросы викторины на разные темы: легенды о цветах, написание стихов, информатика, математика, устройство автомобиля. Зал поддерживал команды, одаривая их бурными аплодисментами.

Победителями единогласно признана команда Казак-Кочердыкского Дома культуры «Казачка вольная», второе место досталось Целинной средней школе - «Полокоть в меле» и третьими стали специалисты администрации Целинного муниципального округа «Бабы». Грамоты за участие получили сборная команда села Целинное «Незабудки» и команда Костыгинской средней школы «Деловые подруги». Жюри учредило специальные номинации. Так, самой эрудированной признана Акблек Наурузбаева, креативной – Екатерина Маслова, талантливой – Ольга Дегтярёва и лучший капитан – Анна Дружинина.