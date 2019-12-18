Кто на Масленицу? Курганские школьники узнали о традициях народных гуляний

По словам Светланы Езовских, художественного руководителя Городского центра культуры и досуга, эту программу уже «обкатали» в детских садах № 58, 113, 41:

- Такие театрализованные представления для детей и старшего поколения разной тематики и форм проводятся постоянно.

В концерте приняли участие образцовый коллектив, ансамбль ложкарей «Забавушка» и ансамбль танца «Веселинка» из детской школы искусств имени Громова (руководитель Ирина Рассолова). Также своими номерами юных зрителей порадовали участники вокальной студии «Камея» (руководитель Марина Соколова) и студии танца «Талант» (руководитель Певел Кузнецов). Ребята не только узнали традиции каждого дня на Масленицу, но и побывали на ярмарке и посмотрели интересные мультфильмы.

Александр Теплухин. Фото Николая Белобородова.