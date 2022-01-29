Курган – город поющий! Доказано!

В воскресенье, 23 января, Курган закрыл праздничный новогодне-рождественский сезон традиционным большим концертом «Рождественские встречи» в областной филармонии.

Главными вдохновителями действа стали участники проекта «Поющий город». Это совместный проект Курганской филармонии и Всероссийского хорового общества Курганской области, и нынче песенный «слет» состоялся уже в 6-ой раз.

«Поющий город» объединяет около 200 любителей хорового пения в Кургане - коллективы разных возрастов: хор ветеранов, хор горожан, молодёжный хор, хор родителей 47-ой гимназии «Магия». Это еще не профессионалы, но и самодеятельностью назвать их занятие не поднимается перо. К примеру, хор «Магия» в прошлом году, несмотря на пандемийные заслоны, вышел на качественно новый уровень: из-под «крыла» 47-ой гимназии перешел в Курганский городской дом народного творчества и будет бороться за звание народного коллектива. Впрочем, с таким руководителем, как Жанна Найданова хору «Магия» суждено получить и гораздо более высокие звания. Попоём – увидим!

Посмотреть и послушать выступление «Поющего города» пришли многие горожане, хотя, конечно, если бы не зловещая «корона», то зрительский хор был бы гораздо солиднее – в прошлые, непандемийные сезоны, зал был забит под завязку. Почему зрительский хор? Потому что «Рождественские встречи» - это еще и песенный флешмоб! Главынй идейные руководитель проекта, хормейстер, заслуженный учитель России Раиса Ефимовна Кудрявцева, в течение всего концерта приглашал зал петь вместе с выступающими артистами. Ведь музыка и песня – это всегда настроение, особая атмосфера, а в нынешние времена еще и психотерапия, и почти физиолечение – пение улучшает работу дыхательного аппарата и насыщает организм кислородом! А не петь вместе с хорами было в тот день просто нельзя.

Концерт по традиции открыли самые маленькие артисты – поющие детские сады. Далее эстафету подхватили ветераны с народными песнями и хор горожан. Звучали такие произведения, что душа просилась подпевать: «Я люблю тебя Россия», «На дальней станции сойду», «Спасибо, жизнь!». Особый восторг вызвала песня «Мишка – одессит» в исполнении хора «Магия» и танцевального коллектива «Магия танца» - получился целый небольшой спектакль. Кстати, эта песня отмечает в этом году 80-летний юбилей. Её создание датировано началом военного 1942 года…

Хор «магия» не зря родился в стенах гиназии №47. известной как «английская». В репертуаре коллектива – песни на разных языках. На вечере «Рождественские встречи» звучала ностальгическая «Et sit u n`existe pas - Если б не было тебя» (Джо Дассен) на французском и заводная «Hit The Road Jack – Проваливай, Джэк¬» (Рэй Чарльз) в аранжировке Ма¬ксима Фадеева.

Ну а когда зазвучали финальные фанфары – аккорды всенародно любимой «Здравствуй, мир!» - зрители не удержались и приветствовали участников «Поющего города» кто криками «Браво!», кто цветами, кто взмахом рук…

Такие фестивали региону, безусловно, нужны. Ведь это и есть то, что делает жизнь – ЖИЗНЬЮ, а не просто существованием. Спасибо, «Поющий город» и до следующего Рождества!

Фото Николая Пушилина.