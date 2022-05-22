Курганцам покажут кино прямо на улице

В Курганской области начал свою работу фестиваль уличного кино!

Жизнь прекрасна и удивительна, а весенние и летние теплые дни помогают нам это лучше понять.

В это время года наши городские улочки и скверы становится еще оживленнее, чем обычно, люди с радостью выбираются из душных помещений на улицу.

Кинотеатр под открытым небом – это прекрасный вариант приятного времяпровождения на свежем воздухе.

Приглашаем всех желающих в Городской сад!

Для вас Курганский областной Дом народного творчества подготовил отечественные фильмы разных лет, фильмы в рамках фестиваля уличного кино, а также фильмы-призеры различных кинофестивалей.

Публикуем расписание сеансов.

Делайте репосты и закрепляйте себе на стену, чтобы не пропустить показы!

28 мая в 20 часов

Видеоролики участников и победителей конкурса, посвященного Международному Дню соседей.

4 июня в 20 часов

Кинопоказ в рамках «Ночи географии» – «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» (2015г.)

Жанр: документальный фильм, исторический

Автор/режиссер: Владимир Шуванников, Татьяна Борщ.

11 июня в 20 часов

Кинопоказ художественного фильма «Смех и горе у Бела моря» (1988г.).

18 июня в 20 часов

Кинопоказ художественного фильма «В зоне особого внимания» (1977г.).

25 июня в 20 часов

Кинопоказ документального фильма «Чтобы помнили».

Кинотеатр под открытым небом оснащен надувным экраном, кинопроектором, местами для сидения.

*организаторы рекомендуют взять с собой теплый плед и горячий чай.

Приятного просмотра!

По информации Управления культуры по Курганской области.