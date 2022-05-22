Курганцам покажут кино прямо на улице

В Курганской области начал свою работу фестиваль уличного кино!
Жизнь прекрасна и удивительна, а весенние и летние теплые дни помогают нам это лучше понять.
В это время года наши городские улочки и скверы становится еще оживленнее, чем обычно, люди с радостью выбираются из душных помещений на улицу.
Кинотеатр под открытым небом – это прекрасный вариант приятного времяпровождения на свежем воздухе.
Приглашаем всех желающих в Городской сад!
Для вас Курганский областной Дом народного творчества подготовил отечественные фильмы разных лет, фильмы в рамках фестиваля уличного кино, а также фильмы-призеры различных кинофестивалей.
Публикуем расписание сеансов.
Делайте репосты и закрепляйте себе на стену, чтобы не пропустить показы!
28 мая в 20 часов
Видеоролики участников и победителей конкурса, посвященного Международному Дню соседей.
4 июня в 20 часов
Кинопоказ в рамках «Ночи географии» – «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» (2015г.)
Жанр: документальный фильм, исторический
Автор/режиссер: Владимир Шуванников, Татьяна Борщ.
11 июня в 20 часов
Кинопоказ художественного фильма «Смех и горе у Бела моря» (1988г.).
18 июня в 20 часов
Кинопоказ художественного фильма «В зоне особого внимания» (1977г.).
25 июня в 20 часов
Кинопоказ документального фильма «Чтобы помнили».
Кинотеатр под открытым небом оснащен надувным экраном, кинопроектором, местами для сидения.
*организаторы рекомендуют взять с собой теплый плед и горячий чай.
Приятного просмотра!
По информации Управления культуры по Курганской области.
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