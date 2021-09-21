Курганцам рассказали об искусстве приготовления сырка

Сырок или пелядь? Жарить, парить или мариновать? Над этими вопросами задумывались не одно поколение любителей рыбы. Ответ был дан на фестивале «День сырка», который прошёл в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане 11 сентября.

«Два года назад мы приняли решение о культивировании курганских брендов. Я недавно был на Байкале, и у них везде идёт разговор об омуле, в каждом заведении. Позже я узнал, что это наш курганский сырок, здесь закупают, а там продают как омуль. Поэтому, очень важно понимать и ценить, что есть у нас хорошего. Сырок — это одна из наших изюминок. И гастрономический фестиваль — интересен и приятен для людей», - открыл фестиваль лидер городской Думы Игорь Прозоров.

Инициатором праздника выступил туристско-информационный центр города Кургана и рабочая группа программы «Любимый город». В 2019 году этот фестиваль был проведён в первый раз и сразу же занял третье место как лучшее событийное туристическое мероприятие.

«Уникальность праздника в названии праздника рыбы, нигде, кроме Курганской области её не называют сырком, эта аутентичность названия только в нашей местности. Омуль и пелядь - это одно семейство сиговых, вкус у них одинаковый», - рассказала директор библиотечно-информационной системы города Кургана Людмила Дорофеева.

Жители Кургана высоко оценили проходящий гастрономический праздник.

«Я вообще ела сырок только слабосолёный, жареный не пробовала. Я даже не знаю, какой он на вкус. Попробую. А подобное мероприятие городу очень необходимо. Люди должны где-то гулять, наслаждаться жизнью, есть, пить, а тут есть хоть где-то прошвырнуться, на людей посмотреть, детей своих выгулять», - поделилась жительница Кургана Светлана Цветкова.

Для жителей Кургана и всех друзей города жареного сырка приготовил шеф-повар ресторана «Гости» Максим Пустуев:

«Из него [сырка] очень вкусный бульон получается, в сочетании с окунями и ершами. Как самостоятельное блюдо, она замечательно впишется в стол любой семьи. В любом сочетании, даже в панировке, в паназиатском соусе, всё это делает рыбу ещё нежнее. Особенно с гарниром из цветной капусты и томатами черри. А фестиваль, учитывая что это фестиваль нашей локальной рыбы, он однозначно должен быть. Мы в своём ресторане сегодня однозначно эту рыбу используем».

Кроме рыбного фестиваля все пришедшие на праздник насладились выступлением лучших городских самодеятельных коллективов.

Василий Малухин.

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