Курганцев приглашают на читку пьесы по проблемам "отцов и детей"

В библиотеке имени Куликова 19 января в 18 часов состоится читка пьесы современного автора. Она повествует о проблемах подростков и родителей и проходит в рамках проекта [НЕ]рядом. Это социальный театр (интенсив для подростков).

Проект начал свою работу в августе 2021 года, став победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Социальный театр активно формировался уже во второй половине 20-го века, но свое название получил только в 2004 году. А все потому, что зарождался он естественно, и в каждой стране имел какое-то своё название. «Прикладная драма» в Англии, «театральная педагогика» в Германии, «комьюнити-театр» в США, «театр для развития», «театр социальных изменений»... перечислять можно долго. Но все определения имеют один общий и важный корень: это театр, который несёт определённую социально-значимую задачу и не направлен на коммерческие цели. От психологии в чистом виде и от любой другой практики отличает этот жанр то, что главным для него всегда остаётся выявить и рассказать историю конкретного человека. Задача чисто театральная: поиск героя и его раскрытие. Для социального же театра важна история не героя из пьесы, а история каждого из нас. Поэтому в проекте важна история каждого подростка, который участвует в интенсиве [НЕ]рядом.

Читка прозвучит в исполнении артистов театра кукол «Гулливер» Артура Алексеева и Александры Зацепилиной.