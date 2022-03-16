Курганцы представят "Искусство пандемии"

В Курганском областном Доме народного творчества, с 15 марта по 30 апреля, пройдет уникальная выставка «Искусство пандемии». Ее торжественное открытие состоится 15 марта, в 11:00 часов.

С 8 декабря 2021 года по 28 февраля был организован прием заявок и фотографий от авторов для участия в конкурсе-отборе. За это время, в оффлайн формате, в адрес жюри поступило 24 работы от 18 авторов. География участников обширна, это не только жители города Кургана, но и жители из Мишкинского района, Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов.

Техники представленных работ многообразны, наиболее популярные: лепка, фоамиран, керамика, плюшевая пряжа, современная вышивка, плетение из бумажных трубочек.

Курганцам и гостям города организаторы предлагают на этой выставке познакомиться с работами по изобразительному и декоративно-прикладному искусствам, выполненными зауральцами в период пандемии. Именно через них они поделились со зрителями своими мыслями, чувствами и эмоциями.

Отметим, что организаторами открытого областного конкурса «Искусство пандемии» выступили Управление культуры Курганской области и Курганский областной Дом народного творчества.

Напоминаем, что онлайн формат конкурса «Искусство пандемии» продолжается. Организаторы ждут работы до 30 апреля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», с указанием хештега: #ИП_kodnt.