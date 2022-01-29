Курганцы широко отметят Год культурного наследия народов России

Одной из главных площадок мероприятий к Году культурного наследия народов России в Кургане станет Центральный парк культуры и отдыха.

Здесь состоятся масштабные праздники, посвящённые Масленице и Дню России. В рамках Дней славянской письменности и культуры запланирован большой фестиваль народного творчества. В программе - выставки, мастер-классы, хореографическое и вокальное творчество и многое другое.

Тема национальных культур в этом году будет прослеживаться и в ежегодных фестивалях «Тепло сердец» для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также «Империя танца», в котором участвуют многие хореографические коллективы города, сообщили в пресс-службе администрации города.

2022 год указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом культурного наследия народов России. Сегодня в стране проживают более 190 народов и народностей. У каждой из них – традиционная культура, свои песни, праздники, танцы, сказки, технологии изготовления предметов народно-художественных ремёсел. «Это те знания наших предков, которые из поколения в поколения, из века в век передаются нам, и наша задача - передавать эти знания нашим потомкам. Можно сказать, что в традиционной народной культуре каждой национальности заложен некий культурный код. Эти знания для нас очень ценны, и государственная культурная политика нацелена на сохранение традиционной культуры, как русской, так и тех национальностей, которые проживают на территории России», - сказала директор Библиотечной информационной системы Татьяна Абросимова.

Фото Николая Пушилина.