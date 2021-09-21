Курганская областная библиотека имени Югова начинает работу по «Пушкинским картам»

С 1 сентября в России начал действовать проект «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать культурные мероприятия по всей стране.

Накануне Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова присоединилась ко всероссийскому проекту. Теперь за библиотечные мероприятия можно расплатиться по карте.

- Это, конечно, большой подарок молодёжи, особенно региональной молодёжи, тем, кто имеет желание, но не всегда имеет финансовую возможность попасть на какие-то мероприятия, - прокомментировала Наталья Катайцева, директор Курганской областной универсальной научной библиотеки имени Югова.

Сегодня в Юговке по «Пушкинской карте» можно подключиться к 11 ярким многогранным интеллектуальным проектам: историческим, библиографическим и краеведческим квестам, мультимедийным экспозициям, интерактивным программам и книжным выставкам. И перечень будет постоянно пополняться. Подробнее познакомиться с мероприятиями, которые библиотека предлагает посетить по карте, можно на сайте во вкладке «Пушкинская карта». Здесь же - подробная информация о проекте и инструкция по получению карты.

- Сначала учреждения готовят перечень мероприятий. Затем эти мероприятия проходят этап модерации и оценки экспертов. Экспертное сообщество, в которое в Курганской области входят пять человек, отсматривает эти мероприятия, делает заключение, могут ли они по возрастному цензу, содержательному уровню, художественному, образовательному содержанию войти в мероприятия «Пушкинской карты», - рассказала Наталья Катайцева.

Стать владельцем карты можно с 14 лет, после получения паспорта и регистрации на портале «Госуслуги.Культура». В этом году на каждую Пушкинскую карту начисляются три тысячи рублей, а с 1 января 2022 года её номинал составит пять тысяч. Потратить эти деньги можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, библиотеки, консерватории и другие учреждения культуры.

Василий Малухин.

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