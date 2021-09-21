Курганская поэтесса стала финалистом международного конкурса

Новости из Германии: курганская поэтесса Екатерина Пермякова вошла в шорт-лист Международного поэтического конкурса «Золотой Grand Германии» - «Germania goldener Grand»- 2021, посвящённого 130 -летнему юбилею Осипа Эмильевича Мандельштама.

Как финалист, она дополнительно удостоилась диплома «За мастерство».

Поздравляем с новым достижением постоянного автора нашей группы ВКонтакте «Курган читает», участника литературных клубов и встреч «Теплой поэзии» в ЦГБ им. В. Маяковского!

Напомним, Екатерина Пермякова в ноябре 2019 года стала лауреатом 2-й степени открытого литературного конкурса «Любовь моя – Курган», приуроченного к 340-летию родного города. Кроме того, Екатерина дипломант 3 степени по итогам Первого открытого поэтического марафона в г. Кургане (2019 г.), победитель областного конкурса «Слово о Человеке Труда» (октябрь 2018 г.), победитель Межрегионального конкурса «Россия – земля моя» (г. Москва) в номинации «Любовная лирика» (2019 г.), дипломант 2-й степени Всероссийского открытого литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» в номинации «Литературные произведения для детей» (2020 г.).

Фото Библиотечно-информационной системы г. Кургана.