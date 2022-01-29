Курганские библиотеки организуют праздники,посвящённые народным традициям

В 2022 году в библиотеках Кургана и Туристско-информационном центре запланировано свыше 130-ти мероприятий по популяризации культурного наследия народов России.

Это День балалайки, День самовара, День народной игрушки, а также Международный день родного языка, День семьи, любви и верности, Единый день фольклора, Всемирный день рукоделия и другие.

Будут организованы праздники, посвящённые народным традициям. Ближайшее такое событие – это Масленица, которая пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Празднование завершится в культурно - историческом комплексе «Парк «Царёво городище», где состоится костюмированный праздник «Масленица – лакомка». Также в Царёвом городище традиционно пройдут Троицкие гуляния. Библиотека им. Н. Крупской в апреле организует мероприятие «Пасхальная корзина», а летом – большой праздник ко дню Ивана-Купалы.

Среди ближайших мероприятий - презентация книги Владимира Шевцова «Шевцовы из Минчёнок». Она запланирована на 27 января в библиотеке-музее «Жизнь замечательных людей». В библиотеке Лермонтова в феврале состоится бенефис мастера по плетению из лозы, а в марте - День кружевницы. В феврале в гостиной «Репка» откроется выставка «Узоры и орнаменты», где будут представлены работы мастериц из Кургана и Шадринска.

С 26 марта по 2 апреля в библиотеках пройдёт Неделя детской и юношеской книги, которая будет посвящена сказкам народов России. С 21 по 24 мая будет организован большой городской праздник - День славянской письменности культуры. С 17 по 18 июля на многих открытых площадках города и в библиотеках пройдёт Всероссийская акция «Единый день фольклора в России». Кроме того, библиотеки отметят ещё одну дату – 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Ряд мероприятий запланирован и в рамках муниципальной программы «Любимый город», заключила Людмила Евгеньевна.

По информации пресс-службы администрации города Кургана.