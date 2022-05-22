Курганские писатели дадут автографы, а педагоги проконсультируют по ЕГЭ

Зауральцев приглашают присоединиться к «Славянскому братству». Дню славянской письменности пройдет 22 мая с 12:00 до 17:00 в ЦПКиО.

Самая обширная площадка праздника – «Печатный двор». Она объединилатех, кто неразрывно связан со словесностью.

«В начале было слово…» - так называется площадкагде Курганская Епархия проведет выставку-беседу о православной литературе, при этом можно будет приобрести понравившиеся вам издания.

Учащиеся воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком приходе подготовили музыкально-поэтическую программу «О Родине и вере», которая пройдет с 13:00 до 13:20.

Братство Александра Невского будет бесплатно раздавать Евангелие в рамках общероссийской акции «Евангелие в каждый дом».

Благодаря участию в празднике библиотечно-издательского центра и Гуманитарного института КГУ выпускники курганских школ могут получить экспресс-консультации по ЕГЭ. Впервые на нашем празднике председатели городских комиссий по ЕГЭ расскажут, что необходимо для успешной сдачи экзаменов по русскому языку, литературе, истории, а также прохождения творческих испытаний по журналистике.

Об увлекательной жизни студентов расскажет выставка-фотосушка, а с 13:20 до 13:40 зрителей порадует студенческая фольклорная программа.

На площадке горожане смогут выписать любимую прессу с «Почтой России» или пообщавшись с сотрудниками газеты «Курган и Курганцы». Кстати, городская газета подготовила для подписчиков подарки от партнеров.

- Зауральские писатели проведут на площадке автограф-сессии и продажу книг. С 12:00 до 17:00 вы пообщаетесь с Виталием Филюшиным, чьи фантастические романы публикуются на федеральных литературных ресурсах, а также с Владимиром Калмыковым, который наверняка увлечет вас своими приключенческими произведениями. Марина Танаева и Надежда Ефремова, которым подвластна и поэзия, и проза, дадут автографы с 14:00 до 16:00. Ас 15:00 до 17:00 Татьяна Андреева с удовольствием поговорит о театральной истории Кургана и своих книгах на эту тему, - прокомментировала Наталья Игнатова,заведующая отделом по связям с общественностью БИС города Кургана.

В формате «свободный микрофон» будут читать свои стихи зауральские поэты. Возможно, мы услышим новые интересные имена!

Также на этой площадке горожане легко преодолеют путь «От буквы – к цифре» и получат пароль для электронной библиотеки ЛитРес, где можно читать книги бесплатно.

Фото из архива библиотеки Маяковского.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.