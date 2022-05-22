Курганских детей ждут мастер-классы и игры на площадке «Терем-теремок»

Праздник «Славянское братство», который пройдёт в ЦПКиО с 12:00 до 17:00, будет интересен и взрослым, и детям.

На площадке «Терем-теремок», которая начнёт работу с 13:00, в локации для семейного чтения «#ЧитайФольклор» кот Баюн познакомит мальчиков и девочек с народными сказками, былинами и потешками. Узнать свой рост в вершках можно будет, пройдя интерактив «Семь раз отмерь».

С 13:00 до 14:00 все желающие поучаствуют в мастер-классах и интерактивах. Дети поучаствуют в народных играх на площадке «Играй, да дело знай», соберут исторические пазлы «Строки истории», сделают из специально заготовленной соломы народную куклу «Cтригушку», станут участниками выставки народной игрушки из личной коллекции «Русская матрёшка». Коллекция насчитывает около 130 экземпляров! Возраст самой старшей в коллекции - 70 лет. Здесь же можно будет изготовить свою матрёшку вместе с преподавателем из детского центра «Луч-П».

Позволит совершить путешествие в страну славянской азбуки театрализованная игровая программа от Центра культуры и досуга «Спутник».

«Хоровод народных забав» и интерактив от царя Кощея ждёт ребят с 13:00 до 15:00 на танцы, игры и конкурсы. А с 14:00 до 15:00 юные участники смогут изготовить на мастер-классе птичку-веснянку.

Продолжит программу квест по станциям «Путешествие в мир славянской азбуки»,который продлится с 14:00 до 16:00.В это же время у ребят будет возможность пообщаться с «кудесницей» и получить от неё «печать» - нанесённый на руку славянских оберег.

Завершится работа площадки акцией по письму «Напиши углём»: каждый с 15:00 до 17:00 сможет попробовать написать буквы алфавита и слова углём, а также театром на столе «Русская народная сказка» и познавательно-развлекательной игрой «Славянская мозаика».

Весь день на площадке маленьких горожан будут встречать любимые герои Маша и Медведь, с которыми можно сделать памятное фото.

Фото: Анна Захарова.

По информации БИС города Кургана.