Курганский клуб-лекторий «КИНОлоция» отметил десятилетие

В кинозал «Рио» один за другим проходят люди, рассаживаются, негромко переговариваясь. Скоро начнется сеанс. Вместо привычной для кинотеатров рекламы предварять его будет короткая лекция руководителя Курганского клуба-лектория «КИНОлоция», преподавателя КГУ Валерия Алексеева — это традиция. Начала ждут с особым волнением - показ юбилейный, знаковый. Киноклубу исполнилось десять лет.

Для студентов и не только

- Если бы в середине февраля 2006 года мне сказали, что будет отмечаться десятилетие «КИНОлоции», я бы не поверил, - признается Валерий Александрович, побеседовать с которым мне удалось за полчаса до сеанса. - Ведь все происходит на интересе - моем и тех, кто сюда приходит. Десять лет назад «КИНОлоция» начиналась как приложение к учебному курсу «История кино», который я читал для студентов-гуманитариев — историков и филологов. Чтобы не тратить лекционное время на показ фильмов, мы вынесли их просмотр в отдельное время. В Кургане на тот момент кинотеатров, по сути дела, не существовало, конкуренция с Интернетом еще не началась, и к нам было достаточно большое внимание.

Почти все время своей истории «КИНОлоция» обитала в корпусе Курганского госуниверситета возле мемориала «Вечный огонь», но, как и сейчас в «Рио», посещали ее не только студенты. Изначально для просмотра предлагались фильмы, которыми хотелось поделиться с другими. Скоро у киноклуба стали зарождаться традиции: например, приуроченные к юбилейным датам показы посвящали «летиям» со дня рождения или смерти мастеров, связанных с кинематографом и миром культуры в целом.

- Постепенно наши встречи получили логическую оформленность. Появились большие программы, связанные с какими-либо волнующими темами, например, «КИНО-ЭКО-лоция» о проблемах взаимодействия человека и природы. Циклы фильмов о поиске духовного смысла, среди которых «Колесо Дхармы», посвященный образам буддизма на киноэкране, и «Слово и образ» - кино на христианские сюжеты. Программы, посвященные британскому, японскому, грузинскому, польскому, чешскому и словацкому, испанскому, итальянскому, французскому и даже квебекскому кинематографу. С 2010 года апрель и часть мая мы посвящаем теме войны. Особая часть в программе «Цена Победы» принадлежит, разумеется, российским фильмам, - подчеркивает Валерий Алексеев. - Мастера советского времени оставили один из самых трагических, пронзительных образов войны, а картину Элема Климова «Иди и смотри» знаменитый актер и режиссер Квентин Тарантино назвал лучшим военным фильмом.

Весь мир — на экране

- Думаю, что самое интересное — это самому постигать что-то новое, когда ты наметишь «лоцию», разлинуешь ее маршрут. Название нашего клуба программное. Оно случайным образом пришло в голову и оказалось очень подходящим. Ведь мы погружаемся в океан мирового кинематографа, а он, хотя и кажется нам необъятным, имеет свои очертания, - объясняет Валерий Александрович свой выбор. - «КИНОлоция», бороздя его волны, прокладывает маршруты, узнает для себя кино-материки и кино-архипелаги, открывает кино-острова, ранее неизвестные, а на их пространстве прочерчивает маршруты — так называемые «кино-лексиконы».

На «КИНОлоции» не просто смотрят фильмы, а пытаются рефлексировать, обсуждать их, делиться эмоциями. Каждый показ сопровождается вступлением, призванным обратить внимание зрителя на то, что неподготовленное, ненастроенное зрение может пропустить.

- Я историк, и потому люблю контекст. Если ты смотришь и знаешь, как рождался фильм, через какие преграды пришлось пройти его создателю - например, Василию Шукшину при съемках «Калины красной» - все воспринимается по-другому.

Ни для кого не секрет, что сегодняшний кинематограф, представленный в кинотеатрах, редко требует от зрителя духовного труда. Стремительность действия на экране захватывает, но не дает прочувствовать происходящее, задуматься. И, выходя из зрительного зала, мы ничего с собой не уносим.

- Конечно, развлечение — это один из компонентов кино, ведь изначально оно замысливалось как некий трюк для привлечения зрительского внимания, - говорит Валерий Алексеев. - Но мастера, которые пришли в кинематограф, подняли его на уровень искусства, а чтобы приобщиться к искусству, необходим определенный запас знаний и работа над собой. Да, можно ограничиться поверхностным впечатлением от просмотра, но чтобы по-настоящему погрузиться в глубокое кино, нужно особое умение — то самое умение, которое требуется, чтобы понимать оперу, балет, живопись, музыку. Вступительная мини-лекция частично решает эту задачу. Хотя на самом деле ни «КИНОлоция», ни другие подобные лектории не заменят самостоятельный процесс нарабатывания знаний. Мы можем только дать к этому посыл.

Кинематограф, по мнению Валерия Александровича, особенно ценен тем, что является универсальным посредником. Он дарит эмоции, дает спрессованный до полутора—двух часов опыт, который человек мог бы получить, будь у него много жизней. Когда с душой зрителя взаимодействуют такие сильные мастера, как Андрей Тарковский, Федерико Феллини и другие гениальные режиссеры, он может получить катарсические, обновляющие эмоции, вдохновение, почувствовать свои силы и возможности. Кроме того, кинематограф создает образ мира. Через него мы получаем знание о том, как живут люди в иных пространствах, в иных исторических эпохах.

Иран, Российская империя и Распутин

Десять лет, прожитых «КИНОлоцией», дают основание говорить о некоторых итогах.

- Много дорог проложено в наших лоциях, но многое еще не открыто. Огромный пласт кинематографа не задействован. Нужно бы создать особый киноклуб для документального кино. Ведь через документалистику мы воспринимаем подлинный образ мира, не преображенный, а взятый в живую. Должна быть отдельная площадка для социального кино, чтобы не ограничиваться случайными вкраплениями его в программу. Недавно у нас прошел показ для молодежной аудитории картины немецкого кинорежиссера Денниса Ганзеля «Эксперимент 2: Волна», и виден было интерес к этой теме.

Для того, чтобы расширить охват проблем, затрагиваемых кинематографом, его жанровое разнообразие, географическую и историческую палитру, «КИНОлоции» нужны энтузиасты, которые захотят поделиться открытиями своих кино-поисков, предложат интересные программы. Пока Валерий Алексеев делится планами на текущий год:

- В марте мы будем знакомиться с иранским кинематографом, - говорит он. - Долгое время Иран был закрытой страной, поэтому его мир, по большей части, неизвестен русскому человеку. Приоткрыть завесу позволят созданные кино-мастерами образы его культуры и жизни. Есть предложение провести программу «Экран истории России» - посмотреть классические ленты советского кино, которые апеллировали к истории, по-своему, при этом, ее интерпретируя. В программе должны участвовать профессиональные историки — профессора, преподаватели исторического факультета КГУ. Хотелось бы, чтобы они предваряли показ мини-лекцией, которая дает исторический контекст, и участвовали в обсуждении уже просмотренной ленты. Однако здесь потребуется поддержка коллег.

Есть у «КИНОлоции» еще одна задумка. Поскольку, как выразился Валерий Александрович, «2016-ый год рифмуется с 1916-ым», имеет смысл посвятить линейку показов последнему этапу существования Российской империи. Найдет в ней отражение и кинообраз Григория Распутина, закончившего жизненный путь в конце 1916 года, поскольку этот человек является эмблематической фигурой русской истории как в западном, так и в отечественном восприятии.

О судьбе киноклубов

Конечно, в нашей беседе мы не могли обойти стороной и такое отрадное для кинолюбителей событие, как объявление 2016 года Годом российского кино.

- Прошлый год был Годом литературы и, на мой взгляд, совершенно правильно, что следом идет Год кино, - считает руководитель «КИНОлоции». - Слово и образ сопутствуют друг другу, а теперь образ даже имеет преимущество над словом — ведь от книг происходит постепенное отвыкание. Кинематограф же не только держит свои позиции, но и, в каком-то смысле, может сподвигать человека вернуться к книге через удачные экранизации, которые отнюдь не замещают прочтения. Кино и литература существуют во взаимодействии.

Однако при этом относительном благополучии, кино, по мнению Валерия Алексеева, переживает свои проблемы. Как литература, как любое культурное явление, кинематограф не может быть ограничен только современными лентами. Все шедевры, снятые за 120 лет истории кино, имеют право на зрительское внимание. Однако кинотеатры сегодня предлагают своей аудитории только новинки, причем нередко низкосортные.

- Почему в апреле или в мае, когда все подчинено военной тематике, мы не можем посмотреть на большом экране замечательный фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате», например? - спрашивает он. - Уверен, подобные показы собрали бы свою аудиторию!

«КИНО-лоция», в свою очередь, дает возможность обратиться и к мастерам прошлого, и к современным фильмам - глубоким и по-настоящему талантливым. Тем не менее, посетителей у клуба становится все меньше: коллективные просмотры вытесняет индивидуальное кинопотребление. Но ведь для того, чтобы самостоятельно ориентироваться в практически безграничном кинопространстве, доступ в которое предлагает сегодня Интернет, необходима подготовка, иначе человек рискует потерять время на просмотр некачественных фильмов и никогда не познакомиться с настоящими шедеврами.

Стоит отметить, что в советское время Курган был одним из лидеров кинопросветительского процесса. В 1979 году опыт курганского ученого-педагога Юлия Рабиновича по кинообразованию и киновоспитанию детей и молодёжи был обобщён Госкино РСФСР и Министерством просвещения РСФСР, после чего в зауральскую столицу хлынули делегации из разных городов страны. А в целом кинодвижение в России тех лет было соизмеримо с итальянским и французским.

- Сейчас, к сожалению, киноклубы существуют на уровне любительства и почти пратизанщины, - констатирует Валерий Александрович. - Хотя наша деятельность должна скорее поощряться, нежели осуждаться. На предстоящее лето запланирован круглый стол-семинар с обсуждением кинопросветительской деятельности в Курганской области. В том числе можно будет порассуждать, как существовать киноклубам в сегодняшних реалиях. Хотелось бы, чтобы наше положение было устойчивее, а ряды — плотнее, и чтобы хорошее кино смотрели, любили и обсуждали.

К сведению

Киноклуб «КИНОлоция» открыт для любой аудитории — молодежи, взрослых, людей пенсионного возраста. Показы проходят в кинозале «Рио» еженедельно по воскресеньям в 17.00.

В словарь

Лоция (от нидерландского «loodsen» - «вести корабль») — предназначенное для мореплавателей описание морей, океанов и их прибрежной полосы. Содержит подробные указания по путям безопасного плавания и остановкам у берегов, рассказывает о способах получения необходимых для плавания предметов и провизии.

P.S.: Первый выпуск специального проекта «Пространство культуры» читайте в газете «Новый мир» 3 марта 2016 года.