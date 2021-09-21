Курганский зритель увидит «Бабу Шанель» Николая Коляды в постановке театра драмы

Курганский театр драмы готовит очередную премьеру. На этот раз артисты покажут зрителю пьесу известного драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды. «Баба Шанель» - пьеса, которую поставил уже не один театр. Главный режиссёр театра драмы Егор Гришин также решил воплотить на сцене известную постановку.

«Мне понравилась история, которую написал Николай Коляда. Она достаточно человеческая, достаточно душещипательная. Это история о том, как милые дорогие бабушки остались не у дел при жизни. Это место их объединяет, они здесь живут. Мы для себя расширили горизонты этой пьесы. Если ответить словами автора пьесы, то жизнь человеку даётся через что? Через общение, через встречи, через людей. И мы копнули чуть глубже, чтобы рассказать о том, что в любом возрасте есть люди, которые обделены вниманием, мы говорим не только о стариках, это весь возрастной ценз. Мы подумали, что это достаточно интересная пьеса», - рассказала главный режиссёр Курганского театра драмы Егор Гришин.

Спектакль основан на женских ролях. По задумке режиссёра, прописанные женские характеры стали ещё более обострёнными, чем у автора. Единственная мужская роль досталась музыкальному руководителю народного коллектива бабушек Сергею, которого исполнил Александр Баев.

«Я играю человека, который по стечению обстоятельств никуда не попал по профессии. И он влюбился в этот Дом культуры инвалидов, куда по профессии, получается, устроился. И с этими бабушками он нашёл какое-то единение, может даже, некую семью, какое-то душевное тепло между ними происходит», - поделился Александр.

Режиссёр, как и курганский зритель, уверен, что женский состав труппы драмтеатра очень силён. Эта постановка — подарок и коллективу, и зрителю.

«Характеры сложные, все возрастные, с опытом жизни. Но знаете, я хочу сказать, что несмотря на то, что здесь такой довольно специфичный контингент, тем не менее режиссёр не отпускает эту тему до текстового уровня вещей, а наоборот, поднимает. И здесь возраст совершенно не ограничен. Это может быть и 10 лет, и преклоннейший возраст. Тема имеет общий характер, человеческий», - поделилась актриса Любовь Савина.

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«Баба Шанель» можно также сходить, расплатившись «культурными деньгами».

«Наш театр с полным репертуаром вошёл в эту программу. И уже сейчас молодые люди начали активно приобретать билеты на наши спектакли. Мне кажется, это здорово. Один нюанс, они должны потратить эти средства до 31 декабря 2021 года», - рассказала художественный руководитель Курганского театра драмы Ольга Петрова.

Василий Малухин.

Фото Владислава Шелепова.