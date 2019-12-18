Леди-праздник. Жанна Питерских отмечает день рождения

«Энергичная и доброжелательная» – считают студенты музыкального колледжа, где она преподает. «Веселая и непосредственная» – говорят о ней друзья. Сегодня наша героиня – музыковед, педагог, заслуженная артистка РФ Жанна Питерских, которая в эти весенние дни отмечает юбилей.

Встречаются женщины, которые всегда улыбаются, чтобы ни происходило в их жизни. Кажется, что у них всегда хорошее настроение, они приветливы и готовы поддержать любую сумасшедшую идею. Такой я увидела Жанну Витальевну во время нашей встречи за чашкой кофе.

«Плавать» научилась быстро

Учиться музыке Жанна начала с 6 лет. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, затем отделение теории музыки Курганского музыкального училища. Следующим этапом стала учеба в Уральской консерватории им. Мусоргского на факультете музыковедения.

– Я готовила себя к преподавательской деятельности, писала дипломную работу по джазовой гармонии, – рассказывает Жанна Питерских. – Думала о том, чтобы в перспективе открыть в музучилище эстрадно-джазовое отделение. Когда я училась на третьем курсе, худрук филармонии (в то время Александр Иванович Фадеев) неожиданно попросил срочно выручить – прийти к ним работать музыковедом. Я приняла предложение, но поначалу было очень тяжело, каждый месяц приходилось искать время между концертами, чтобы поехать в консерваторию и сдать материалы. Я задала себе такой темп, что времени на отдых не было вообще. Вечерами и ночами готовила программы, семинары, параллельно писала диплом… и незаметно втянулась.

Я пришла работать в филармонию совсем юной, а мои коллеги – Раиса Лапина, Людмила Аванесова, Анатолий Мальков уже были артистами с большим опытом. Хорошую школу дала моя преподаватель, музыковед Ирина Андреева. Рыжеволосая, раскрепощенная, яркая, она учила меня не бояться сцены! Мне очень помогала наша звезда Раиса Васильевна Лапина, которая давала ценные советы – как правильно выйти, какое надеть платье, какую сделать прическу. Я очень благодарна за ее неравнодушие к молодой коллеге. Она была для меня как строгая мама. Очень помог и Сергей Сергеевич Потапов – пригласил для меня отличного педагога по речи, гениальную актрису Ольгу Васильевну Романову. В общем «плавать» я научилась быстро. Вот так до сих пор и работаю в Курганской филармонии, а еще преподаю в музыкальном колледже.

Слушать классику – это работа

– Что Вам ближе – музыковедение или преподавательская деятельность?

– В музколледж меня позвала Раиса Лапина. Меня пригласили вести предмет «История вокального исполнительства» – сначала на вокальное отделение, затем на отделение духовых и ударных инструментов, потом на струнное, на отделение гармонии. Работать с детьми очень интересно, но непросто. Преподавая в колледже, не даю своей памяти расслабиться, держу себя в тонусе, приходится очень много читать. У меня нагрузка не меньше, чем в тренажерном зале, только умственная. Сейчас я работаю и в филармонии, и в колледже. Стараюсь также сотрудничать со школьными педагогами, ведь не секрет, что дети с большой неохотой ходят на классические концерты. Моя задача – наладить связь с публикой, настроить ее на нужный лад, ведь слушать классическую музыку – это тоже работа.

– Вам приходится применять актерское мастерство, чтобы увлечь детей?

– Конечно! Артисты филармонии готовят цикл программ для детей всех возрастов, начиная с детского сада. Мы читаем сказки, проводим познавательные игры и викторины. Чем старше дети, тем сложнее с ними работать. Если в семье есть традиция слушать классическую музыку, это сразу чувствуется. К счастью, сейчас намечается такая тенденция – все больше становится ребят, чутких к музыке. Сейчас в детской филармонии с успехом идет серия концертов «Дети играют для детей», малыши уходят с горящими глазами, у них возникает желание пойти учиться в музыкальную школу. Это вселяет надежду, что в будущем у нас появятся умные и понимающие слушатели.

Юмор и музыка

– В вашей жизни был и театральный опыт.

– Я всегда стремилась к театрализации, когда работаешь с малышами, без этого невозможно. Первые попытки я делала сама – наряжалась клоунами, скоморохами, загадывала загадки. Потом Любовь Ивановна Савина, актриса драмтеатра, пригласила меня для участия в своем дипломном спектакле. Это была «Кукарямба или Пеппи Длинный чулок» – большая и тяжелая роль, ведь я не знала всех актерских тонкостей… Мне говорили: «Не играй никого, ты сама эмоциональная». В общем интересно было попробовать себя в необычной роли. Потом был еще один опыт – это опера «Телефон, или Любовь втроем», которую ставил Леонид Гушанский. Там я сыграла мимическую роль Телефона.

– Все эти роли юмористические. Не хотелось попробовать что-то более серьезное?

– У нас в филармонии ставили спектакль на музыку Гершвина, но опять у меня была роль восторженной дамы, которая хвалила композитора. А Оксана Иванова играла женщину с трагической судьбой, которая ругала Гершвина, поскольку его музыка вызывает у нее неприятные воспоминания. В общем, мне все-таки ближе такие персонажи как Незнайка и Маленький принц, которых я играю сейчас. Мы часто выезжаем в школы, выступаем в районах. Там ребята всегда очень рады нам, смотрят с горящими глазами, чувствуется такая чистота, искренность. Курганские дети порой закрывают уши руками, реагируя так на академические голоса.

В моей жизни было много смешных историй, можно целую книгу написать. Однажды случился вопиющий случай в одном из районов области. Веду детский концерт, хожу по сцене, рассказываю, потом делаю шаг вперед и.. проваливаюсь под сцену, а она высокая, метра два. Первая мысль - как стыдно, дети смеяться будут. Я упала в какие-то опилки, а рядом были доски, гвозди, одежда порвалась…Со стороны это, видимо, выглядело очень страшно. Дети были в шоке, коллеги плакали, но после некоторой паузы концерт мы продолжили. Потом в этом селе я была еще много раз, сцену починили.

Звезды рядом

– Вы работали на одной сцене с мировыми знаменитостями. Кто произвел на вас самое яркое впечатление?

– Я веду практически все концерты звезд, которые бывали в Кургане. Из тех, кто особенно запомнился, могу назвать Бориса Березовского, Александра Князева, Даниила Шафрана, Елену Образцову, Ирину Архипову. Энергетика невообразимая! На всех концертах Элисо Вирсаладзе я была рядом с ней…Практически каждый классический исполнитель запоминается надолго, но те, кого я назвала, потрясающи! Когда я первый год работала в филармонии, приезжал популярный баритон Леонид Сметанников, у меня не было опыта, но вести концерт было надо. Я очень старалась, но он вдруг сказал: «Почему вы меня не приглашаете?». Оказывается, надо было сделать театральный взмах рукой, к которому он привык. Сметанников гениальный, но немного капризный.

Из моего гастрольной жизни запомнились «Дни культуры Курганской области в Москве», которые прошли в 2001 году. Туда ездили артисты филармонии, художники, актеры. Четыре дня шли концерты в здании театра на Таганке и в Пушкинском музее. Залы набиты до отказа. На концертах присутствовали Юрий Лужков и Станислав Говорухин. Лужков все время говорил директору филармонии, Владимиру Басунову: «Ты их купил, ну откуда в Кургане такие певцы?». Нашим концертам была дана самая высокая оценка.

-Какая музыка вам близка?

-Конечно, мне нравится классическая музыка. В 2016 году будет юбилей Шостаковича и Прокофьева, обожаю их! Недавно был год Чайковского, слушала его с огромным удовольствием, постоянно открываю для себя что-то новое. В молодости увлекалась рок-культурой, когда училась в Екатеринбургской консерватории, ходила на рок-фестивали, но это уже пройденный этап. Моей любимой группой был «Аквариум», вся коллекция их пластинок дома есть. Сейчас я предпочитаю слушать то, что не совсем для меня понятно, например, произведения Арнольда Шёнберга. Стараюсь полюбить эту музыку сама и научить ребят слышать ее. Важно, чтобы дети поняли, что музыка XX века – целый кладезь шедевров.

-Жанна Витальевна, у вас очень насыщенный график. Что вас вдохновляет и дает силы?

-Занятия спортом. Я начала увлекаться туризмом с 2005 года. Свежий воздух и ключевая вода из горной речки – это так здорово, получаешь невероятное удовольствие, чувствуешь слияние с природой. Летом ночуем в палатках на берегу озера, зимой катаемся на лыжах. Это дает силы и желание работать. В нашей семье за спорт отвечает муж, фотограф Игорь Меркулов. Мы друг друга вдохновляем: Игорь меня – спортом, а я его – музыкой. Раньше он никогда не слушал классическую музыку, а сейчас даже смотрит классику по кабельному ТВ и посещает почти все концерты, которые проходят в нашей филармонии.

Работать, удивляться и радоваться жизни – эта обаятельная женщина успевает все. «Это неудивительно, ведь она такая одна!» – заметил Игорь Меркулов.

Справка. Жанна Питерских награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации», поощрительной премии губернатора Курганской области в сфере литературы и искусства.