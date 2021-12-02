На раритетную радиотехнику смогут посмотреть все желающие

Открытие выставки раритетной радиотехники из коллекции Владимира Афанасьевича Кузнецова состоялось 30 ноября в 11:00 в гостиной «Репка».

Неподдельный восторг испытывают посетители выставки любого возраста. У представителей старшего поколения мелькают перед глазами картинки детства и юности, звучит неповторимый «ламповый» звук пластинок – с ним не сравнятся по качеству современные гаджеты. А школьников, которым обычный дисковый телефон кажется диковинкой, здесь ждет просто масса открытий!

Владимир Афанасьевич Кузнецов не музыкант, но всю свою жизнь рядом с музыкой. В детстве пел, в 1972 году играл в вокально-инструментальном ансамбле школы № 44. Изготавливал электрогитары, собирал различные приставки к ним. В армии служил радиотелеграфистом второго класса, играл в созданном вокально инструментальном ансамбле роты и пел. После армии был солистом в ВИА «Фестиваль» Дворца культуры машиностроителей, ремонтировал музыкальную аппаратуру. Работал в Курганском машиностроительном институте в отделе ТСО (технические средства обучения). Там занимался изготовлением, монтажом и установкой различных средств обучения.

Владимир Афанасьевич всегда мечтал что-то собрать оригинальное на радиолампах, но суждено было этому сбыться только в 2007 году. Долгое время собирал старые радиолы и приёмники. Сначала разбирал их на запчасти, но потом решил собрать коллекцию.

Первым экспонатом стал радиоприёмник «Балтика», обшарпанный и залитый известью. Сейчас он выглядит, как только что с завода. Друзья и знакомые приносили разные старые аппараты, так и появилась музейная коллекция.

- Моя мечта сбылась– появился дом у моей коллекции, - отметил Владимир Кузнецов. – В старинном здании начала 20 века экспонаты обретут новую жизнь, их смогут увидеть все желающие.

- Мы открывали гостиную «Репка» в сентябре, и уже тогда было ясно, что она будет востребована разными поколениями наших горожан, здесь будут проходить местные выставки и встречи. Так и есть, - отметила Глава города Кургана Елена Ситникова. - Это не просто выставка, это прикосновение к истории. Некоторые экземпляры я видела только в кино. Выставка будет интересна детям, молодежи. Я призываю всех прийти на выставку и вживую прикоснуться к истории.

Интерес курганцев к новому культурному пространству города отметила директор библиотечной информационной системы Кургана Людмила Дорофеева. Благодаря таким увлеченным и талантливым горожанам, как Владимир Кузнецов, жители нашего города смогут узнать много нового и интересного, напитаться позитивными эмоциями.

Сейчас в коллекции более 50 раритетных экспонатов, около 200 пластинок, добавилась фототехника: фотоаппараты, фотоувеличитель. Есть в коллекции самый старый экспонат - радиоприемник «Балтика» и самый уникальный радиоприемник с морских судов, уникальный настольный микрофон разработки 40-х годов, мебельная радиола в стиле пятидесятых годов «ГРИФОН». А еще есть старинный микрофон весом аж в три килограмма! Точно такой же микрофон можно увидеть на кадрах старой кинохроники, запечатлевших выступления Сталина.

Большинство экспонатов в рабочем состоянии. Радиолы и проигрыватели виниловых пластинок готовы порадовать слушателей подлинными звуками аналоговой музыки.

Подобные коллекции есть по всей России, но такая масштабная коллекция в Кургане только одна.

Посещение выставки только по предварительной записи. И это стоит увидеть!

Фото пресс-службы БИС Кургана.