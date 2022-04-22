НЕ_библионочь под названием «Операция «Ы» и другие приключения» пройдет в Маяковке

Глубже погрузиться в историю коммунального быта помогут советские фильмы и песни, звуки которых то и дело будут доноситься из комнат коммуналки. Мы также приглашаем вас поучаствовать в играх и мастер-классах, подготовленных обитателями нашего дружного жилища.

С «жителями» комнат вас познакомит Шурик и его «коллеги» из кинофильмов!

Поднявшись по парадной лестнице, вы встретите Лялю, ту самую супругу Мули, а по совместительству главную по подъезду дома 41 по ул. Пролетарской. Она поможет не заблудиться и направит в нужную комнату.

На общей кухне – в зале массовых мероприятий – вы услышите «старые песни о главном» в исполнении Хора хороших людей, сможете «подтянуть» технику речи с профессионалом своего дела Михаилом Резниковым, посетить акустический концерт артистов объединения «Квартирник 45» и поучаствовать в розыгрыше призов.

Выйдя из общей кухни, вы попадёте в комнату Плюшкиной – место обмена вещами и знаниями. Левее расположился «живой уголок» частного приюта «9 жизней», а чуть дальше атмосферная фотозона. Фотографируйтесь и отправляйтесь в противоположное крыло нашей коммуналки!

По пути – в информационно-библиографическом отделе – вам встретится комната высокой культуры и быта, где покажут богемные вещицы и предложат поучаствовать в интеллектуальных играх.

Отдел художественной литературы перевоплотился в комнату соседей с телевизором. Любителям домашних посиделок и бесед о кино и литературе советского времени здесь точно понравится!

Отдел отраслевой литературы трансформировался в кабинет профессора Преображенского. Его помощница Зинаида Прокофьевна проведёт для гостей квест с увлекательными заданиями и расскажет о научных книгах.

В этом же помещении, но в очень тайном месте находится комната астролога ИрэныТетеревниковой, которая проведёт консультацию и расскажет о вашем предназначении.

В соседнем доме 39 по ул. Пролетарской заведует Варвара Плющ, бдительная управдомша и друг человека.

В самой шумной комнате – конференц-зале – можно попасть на спектакль «Женщины» от театра-студии «Контекст», а затем на мастер-класс по бальному танцу «Сударушка».

Кто хочет чему-то научиться, например, макраме или оригами, а также нарисовать «Крокодила» и «Мурзилку» – вперёд и с песней в пионерскую комнату!

С гардеробом советских модниц можно ознакомиться, заглянув в бабушкин чуланчик. Проходя по коридору, вы увидите игровую и гостиную – там проходят турниры по разгадыванию кроссвордов, играют в шашки и отгадывают мелодии.

А в детской вас встретят добрые вожатые, которые проведут весёлые уроки гимнастики и музыки и покажут увлекательные диафильмы.

«За участие в играх и викторинах можно получить один рублик. А пять таких рублей равны одному лотерейному билету. Ляля начнёт обменивать их с 21 часа, ведь в 21:30 состоится самое главное событие нашей квартиры – розыгрыш призов от партнёров акции», сообщили в пресс-службе БИС г. Кургана.

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