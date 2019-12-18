Нет ничего приятнее запаха БМП

За несколько дней он успел посетить Центр ортопедии и травматологии имени академика Илизарова, Свято­Казанский Чимеевский мужской монастырь, а также предприятия оборонного комплекса. Кстати, его визит не случаен. У писателя несколько целей.

– Одна из них стратегическая – понять, как живет страна. Вторая моя задача более прикладная – планирую сделать материал о Кургане на Российском телевидении. Мне бы хотелось сформулировать нечто, что могло бы пафосно называться курганской мечтой. В чем мировоззрение именно Кургана, нащупать его уникальность, раскрыть курганский характер, – поведал Александр Проханов.

В первую очередь, конечно же, писателю хотелось увидеть наш Курганский машиностроительный завод. Гостя провели по цехам и продемонстрировали весь цикл создания знаменитых боевых машин.

– Я в душе своей технократ, оборонщик. И мне было всегда страшно видеть, как разрушается и умирает наш великий оборонный комплекс. Когда я попал на Курганмашзавод, почувствовал адреналин. Восхищён четкостью, стройностью того, что здесь происходит. Я увидел, что русское оружие, которое считаю святым, совершенствуется, находится в фаворе: когда государство говорит, что обороноспособность для него – это номер один, оно не обманывает, – подчеркнул после осмотра Александр Проханов.

Затем журналиста пригласили на полигон и показали боевые машины в действии. Видно было, насколько сильное впечатление это произвело на публициста. После демонстрации он говорил о КМЗ практически в стихах.

– Мне очень понравился аромат горелой стали, запах окалины, от которого жжет ноздри и начинают слезиться глаза. Очень люблю запах готовых боевых машин пехоты. Мне довелось вдыхать французский парфюм, я знаю, как благоухают звезды мирового шоу­бизнеса и мисс Америка, но ничего приятнее запаха БМП я не нюхал, – поделился с журналистами Проханов.

В свою очередь заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов отметил, что приезд известного пуб­лициста поспособствует популяризации нашего региона:

– Возможно, уже скоро появится новая книга о Кургане, нас покажут по Центральному телевидению. Больше россиян узнают, какие у нас живут энергичные, интересные, вдумчивые люди. Возможно, у КМЗ появятся преференции.

Добавим, что Александр Проханов сейчас объезжает Россию. Он это делает уже во второй раз. Первый – еще при Советском Союзе. Писатель выбирает развивающиеся российские регионы с большим потенциалом, знакомится с общественной, политической и экономической жизнью всей страны и поднимает собранный на местах материал на уровень федеральной повестки. Он уже побывал в Новгородской, Орловской, Ярославской, Псковской и других областях, на Дальнем Востоке.

Фото Николая Белобородова.