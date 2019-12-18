Один сезон для заслуженной артистки России растянулся на всю жизнь

Это выглядит как шутка, как подтверждение расхожей фразы, что нет ничего более постоянного, чем временное.

В 1971 году легендарная Валентина Шухман, руководитель областной филармонии, выпросила буквально на один сезон молодую солистку из Омска.

- Меня пригласили на прослушивание, и вот этот один сезон превратился в 45 лет, - рассказывает Раиса Васильевна.

Музыкальные лектории, сольные программы. Раиса Лапина пела с камерным оркестром Бориса Фишмана, со Свердловским оркестром. С гастролями объехала всю Российскую Федерацию, выступая с Молдавским симфоническим оркестром, оркестром имени Чайковского, оркестрами Омска и Владивостока.

Творческая встреча прошла в начале марта. В камерном зале филармонии собрались близкие, друзья, те, с кем заслуженная артистка работала бок о бок многие годы.

Поздравления и теплые слова звучали от начальника управления Культуры Курганской области Владимира Бабина, художественного руководителя филармонии Сергея Потапова и директора филармонии Виктора Антипина. И, конечно же, были букеты цветов.

По словам Сергея Потапова, особое значение имеет репертуар артиста:

- Это как отпечатки пальцев, как индивидуальная генетическая карта. С оркестрами поют многие, но спеть «Реквием» Верди с оркестром Федосеева дано не всем, и не у всех получается. Раиса Васильевна была во многих вещах пионеркой. И первой в области записала свою сольную пластинку. Творческих свершений в жизни было много. Это достойная и длительная замечательная карьера певицы.

Очень тепло вспоминали концерты в рамках Дней культуры в Москве, полный зал тетра на Таганке, где блистала Раиса Лапина. В богатой творческой биографии артистки медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звания лауреата городской премии «Признание» и дипломанта Всероссийского конкурса вокалистов имени Глинки.

Раиса Лапина преподнесла гостям несколько сюрпризов. В ее исполнении прозвучали «Хабанера» из оперы Бизе «Кармен». За роялем заслуженный работник культуры Ирина Яник, с которой в ансамбле Раиса Лапина проработала более 40 лет. Кстати, в 1980 году сцены из оперы «Кармен» - программа, созданная вместе с ансамблем русских народных инструментов «Метелица» - стали событием для Зауральской сцены. Произведение «Как ты жестока» Антонио Кальдара Раиса Васильевна исполнила вместе с ансамблем «Libera ludus», солисткой которого была более 15 лет. В дуэте с заслуженной артисткой России Лидией Алексиевской исполнен романс Александра Гурилева «Радость-душечка» и шуточный дуэт двух кошек Россини. В заключении Раиса Лапина исполнила романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

Раиса Васильевна передает свое мастерство, преподает в Курганском областном музыкальном колледже имени Дмитрия Шостаковича. Замечательно, что вокалистка с чьим именем связано почти полвека зауральской культуры продолжает радовать зрителя пусть редкими, но замечательными выступлениями.

Фото Александра Кадникова.