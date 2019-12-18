«Параллели» современного искусства пересеклись в театре «Гулливер»

Такое масштабное действо проводится в Зауралье впервые. Оно продлится в течение недели с 21 марта (Международный День кукольника) до 27 марта (международный день театра), объединив самые различные направления.

Торжественное открытие. На сцене узкие полосы бумаги и плотной ткани, все линии идут параллельно. Появляется видеоизображение, и все полоски превращаются в один объемный экран на нем одно слово «Параллели». Объемное название. Это и воображаемые линии на сетке земного шара, и параллельные линии, которые вопреки законам геометрии все-таки пересекаются. В данном случае пересекаются в театре.

Как признается директор театра кукол «Гулливер» Елена Третьякова, театр - искусство синтетическое, вбирающее в себя живопись и графику, музыку и литературу:

- Я очень надеюсь, что наш фестиваль будет окрашен самыми яркими красками и будет полон открытий, которые в будущем станут классикой.

По словам одного из организаторов форума, директора Евразийского Центра современного искусства Вадима Осадчего, концепция фестиваля просветительская, поэтому в программе масса лекций, мастер-классов и общения, которое познакомит курганцев и гостей с различными направлениями в современном искусстве:

- У нас пока не так много актуальных выставок в изобразительном искусстве. Представлено современное искусство на грани. Я думаю, если мы подготовим зрителя, то он будет готов к более откровенному искусству. В программе фестиваля широко представлен видео-арт. Это художественные фильмы Международного Канского видеофестиваля, не французского, а фестиваля, который традиционно проводится в Красноярском крае. Будет несколько фильмов. Просветительский мультсериал «Черный квадрат» предоставлен для фестиваля музеем современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). В детской программе мультипликатор из Казахстана Махсуд Жаримбетов (студия «Алакай») покажет свои фильмы, фильмы своих учеников и расскажет, как создавать мультипликационные фильмы.

«Гулливер» оказался притягательным центром, и энергии театра хватило настолько, что фестиваль, который ожидался как междусобойчик, собрал боле сорока участников из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Каменска-Уральского, Новосибирска и Ярославля, гостей из Казахстана.

Интересно познакомиться с мнением гостей о фестивале. Сорудник Челябинского краеведческого музея Эльвира Антипина, рассказала, что «Параллели» по формату очень напоминают челябинский фестиваль современного искусства «Дебаркадер», который осенью пройдет уже во второй раз:

- Однако в Кургане рамки фестиваля значительно шире. В любом случае это толчок к творчеству к развитию, выход для тех, кто творит, может быть, не надеясь на большие площадки.

Борис Черев руководитель театрального проекта из Челябинска:

- Нам очень радостно принимать участие в таких мероприятиях, потому что жизнь вокруг какая-то тусклая, кризис и прочие явления. И вдруг совершенно неожиданно фестиваль в Кургане. Время сейчас консервативное, и все направления, ростки чего-то такого, что заглядывало бы в будущее, а не жило бы только в прошлом, это все очень важно. Нужно думать, а что же дальше.

За неделю в театре «Гулливер» пройдет 50 мероприятий: лекций, мастер-классов, выставок, спектаклей-читок (новый жанр с которым курганский зритель еще не знаком), концертов и прочая, и прочая.

Фото Николая Белобородова.