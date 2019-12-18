Путешествующая звезда русского шансона. В Кургане выступил Жека

Целая жизнь

До боли знакомые сердцу песни срывались с уст каждого зрителя, невзирая на возраст и социальный статус, ведь его музыка – это целая жизнь. Зал ликовал и пританцовывал. А все почему? Потому что, по его убеждению, человек должен заниматься тем, что ему близко, что он умеет:

-Меня приглашали на наши специализированные каналы озвучивать хит-парады или еще что-то. Я совершенно не артистичный человек. Может, я могу держать публику со сцены, но это уже мои человеческие качества. А играть чью-то роль очень сильно опасаюсь. Лучше быть первым парнем на деревне, чем стосортным артистом непонятно какого жанра.

По стопам отца?

Евгений очень любит приезжать в наш город. В этот раз он вырвался на родину на целых пять дней. Прибыл он не один, а с супругой Елизаветой и дочкой Машей. Женя планирует прогуляться по улицам, на которых вырос, познакомить жену и ребенка с курганскими родственниками.

Девочке три с половиной года. Как говорит папа, она очень активная, легкая на подъем, любит путешествовать и уже увлекается музыкой. Маша – главный критик Евгения.

- Дома я отслушиваю после студии свои фонограммы, смотрю, как и что там сведено. Если ребенок начинает танцевать, значит хорошо получилось танцевально. Если немного загрустила и отвесила нижнюю губу, значит медляк тоже получился более ли менее трогательный, - рассуждает он.

У Марии есть небольшая гитара, часто она просит отца спеть с ней дуэтом. Недавно удивила.

- Здесь она заявила мне, что хочет играть на барабанах. Попытался сделать вид, что пропустил это мимо ушей, потому что понимаю, что, если у меня будет дочь-барабанщица, мне будет капец. Отдыха в доме не будет - раз. Спокойствия в доме не будет - два. Дочь-барабанщица – это серьезная вещь. Хотя, когда мы начинали свою творческую жизнь, и первый раз приезжали в Курган с гастролями с Сашей Дюминым и Витей Петлюрой, у нас в составе была замечательная девчонка Света - хорошая барабанщица, бэк-вокалистка, хотя по специальности первой она была скрипачка. К сожалению, позже пришлось ее отпустить. Она нашла свое счастье в Канаде. Теперь барабанит где-то в канадских рок-группах. Все-таки это неженское дело. Хотя у музыки женское лицо,- уверен Жека.

Хороший семьянин

Семья Григорьевых, как отмечает наш гость, любит проводить время на даче:

-У нас там хорошая баня, проигрыватель с коллекцией винила. Весь рок-н-ролл для души. Там моя основная коллекция всяких деревенских безделушек, основная часть коллекции деревенских икон. Для ребенка - батуты, качели. Для мамы – кухня. Мама научилась приглашать туда своих подружек. Они там тоже сабантуи устраивают с детьми.

Сам Жека неплохо готовит, но, как признается, делает вид, что не умеет:

-Мне сейчас ничего нельзя. Оказывается, я вступил уже в такой возраст. Копченые блюда, консервы тоже нельзя. Пришлось полностью отказаться от алкоголя. Сейчас пью чай, много воды. Оказывается, она вымывает всякие гадости из организма. Вообще считаю, что еда должна быть простой и вкусной. Каждое утро у меня имбирный отвар. Советую всем.

Первые шаги

Впервые Жека вышел на сцену в столице Зауралья, будучи еще 16-летним парнем. Конечно, мы не могли не остановиться на этом периоде его становления как артиста. Это были 80-ые годы.

-В 1984 или 1985 году я познакомился с Мишей Воробьевым, гитаристом, который впоследствии был бессменным участником нашего коллектива. К тому времени у меня скопился нереализованный материал из нескольких песен, которые мы с ним решили записать. Мы получили доступ к репетиционной базе вокально-инструментального ансамбля при ДК «Синтез». Достаточно скромная аппаратура была. На двухканальный магнитофон записали махом два магнитоальбома. Имени у коллектива никого не было. Одна из песен называлась «Майор Сергеев». Ничего военного в ней не было. Это была шуточная такая юмористическая песня о командире подводной лодки, который из чувства патриотизма ракетами, а, если понадобится, прямой наводкой, мог взрывать, укрывать, мочить западных империалистов. Так вышло, что эта композиция наиболее удачно получилась во время записи. Тогда мы и назвали нашу новоявленную группу «Майор Сергеев».

Ребята и предположить не могли, что эти магнитные пленки начнут расходиться среди любителей и их начнут узнавать:

-Впоследствии еще один гитарист Дима Ермаков, который был несколько моложе нас, влившись в состав нашего музыкального коллектива, утверждал, что он на магнитных записях вырос как музыкант. Потом как-то все пошло, мы записали альбом уже в новом составе. Миша Воробьев привел к нам барабанщика Валеру Пичугина. Затем пришли бас-гитаристы Вадим Ходосевич и Максим Ходосевич.

Так на свет появился альбом «Сердце рок-н-ролла». В 90-х группа стала ездить по фестивалям, выступала в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге.

-Трудно сказать, насколько это было профессионально. Это были подростковые любительские выступления. Инструментов не было, все делали сами. В начале 90-х годов купил с рук свою первую ГДРовскую гитару и был счастлив! – восклицает он.

Надежные люди

Было время затишья, когда Женя уходил из коллектива. Вокалистом был Вадик Гребнев.

-Спасибо, что он не дал коллективу утонуть. Потом я вернулся. В нулевых годах мы трансформировались в «Дай кокс». С нами уже Серега Рыбин играл. Дима Ермаков уехал учиться в Санкт-Петербург, потом в Москву. Сейчас он со мной, в моем музыкальном коллективе.

Главное достоинство сегодняшнего состава Жекиной группы – земляки – люди, которые близки исполнителю по духу, на которых можно положиться в любой ситуации. Артист всесторонне открыт для начинающих музыкантов. Порой к нему обращаются за советом.

-Пока вы молоды, пока вы полны энтузиазма, пока вас прет, в хорошем смысле этого слова, пусть вас прет, пусть ваша молодость будет вашим достоинством. Потом станете повзрослее, поймете, что что-то с опытом приобрели, но что-то с опытом и потеряли. Самый лучший совет – хорошие слова поддержки нашим начинающим музыкантам. Главное - ничего не запрещать. Песня сама найдет себе дорогу, - заявляет он.

Не из большого шоу-бизнеса

Большим профессионалом Жека себя не считает:

- Я не в каком-то определенном взрослом шоу-бизнесе. Там есть, конечно, курганские ребята: Макс Фадеев, Юлия Савичева, Лена Темникова, может, Женя Сотникова. Я просто путешествующий автор-исполнитель. Я ничего не стараюсь делать больше того, что мне в данный момент по силам. У Фадеева есть возможность взять ребят из музучилища, дать им аранжировщика, выбрать для них материал. У меня этого нет. Я могу сказать: «Ребят, не кричите так сильно, а вот здесь вот нужно поддавить, а здесь вот у вас рабочий барабан, он не так записан, немножко не тот рисунок».

Правильный подход

Мы поговорили и о кризисе, и о том, как к нему следует относиться. Писать стихи и музыку ему помогает перемена настроения. Евгений полагает, что важно помнить: все обязательно пройдет. Главное – не упустить момент, ведь не исключено, что судьба именно в такие сложные времена специально готовит для нас испытания и дает толчок к развитию, к открытию чего-то нового:

- Когда был кризис 1998 года, рухнул весь мой бизнес, я погряз в судебных тяжбах, друзья не оставляли меня, они предлагали выручить деньгами, но я отказался. Для меня это был определенный сигнал, чтобы собрать вещи, взять в руки гитару и поехать в Москву. Выход из этого кризиса стал тем, что я сейчас из себя представляю. Хорошо бы слова президента в уши самому кризису, что мы его пик миновали. Люди стали жить, конечно, хуже, но нет уверенности в завтрашнем дне. Людям будет проще расставаться с заработанными деньги, чтобы пойти в кассу и кайфануть от концерта, если они будут знать, а что же завтра.

Идти до конца

В Москве наш земляк записал свой первый дебютный альбом в жанре шансон и, как он говорит, пошел пристраивать его в рекординговые компании. Многие закрывали перед ним двери.

-Только после того, как моей лысой головой была пробита очередная дверь, и одна из компаний выпустила мой дебютный альбом, к моему большому удивлению и удивлению тех людей, которые занимались музыкой и делали на этой музыке бизнес, все поняли, что шансон может быть и таким. Это был плавный и не совсем болезненный переход из одного жанра в другой. То, какая музыкальная оболочка у этих песен была, мне кажется, не совсем важно, внутренняя составляющая важна. Собственно, так народ услышал «Фуфаечку», «Бедную душу» и знаменитую «Рюмку водки», - вспоминает он.

Скоро юбилей!

14 октября Евгений Григорьев отметит свой 50-летний юбилей. Практически каждый день рождения он проводит со своими слушателями. Праздник пройдет в кругу единомышленников и друзей – артистов в одном из самых уютных столичных залов ЦКИ «Меридиан». Здесь будет только живой звук, уже полюбившиеся песни из альбомов артиста, сюрпризы от именинника, неожиданные дуэты, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение со зрительным залом. На следующий день Жека выступит в Санкт-Петербурге.

-Потом будет тур по России. Я – не сторонник пышных празднеств, поэтому сегодня выступаю в уютном рестоклубе, перед небольшой аудиторией. Я лучше через полгода приеду с юбилейной хорошей программой. Уже не в белой рубашке, а может, в пиджаке, не с голой шеей с крестом на пузе, а с бабочкой, к примеру, - улыбается он.

:P.S.: поклонники творчества Евгения Григорьева уже сегодня смогут посмотреть программу «Музон» с его участием на интернет-телеканале Zauralonline.

Фото Александра Кадникова.

