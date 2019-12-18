Русский Джеймс Бонд

Во Дворце культуры машиностроителей один из самых колоритных персонажей в мире российского кинематографа делился секретами успеха, отвечал на вопросы начинающих артистов из Дворца детского и юношеского творчества, колледжа культуры, театра кукол «Гулливер» и Дома культуры имени Горького. Беседа получилась достаточно живая и, надо отметить, веселая. Гость не стеснялся шутить и смеяться, даже над собой.

Везде поспел

Родители Михаила поняли, что он будет артистом, с момента, когда поставили в комнате табурет и попросили сына рассказать стихотворение. Он вспоминает:

– Мама меня под мышки поднимала, и я что-то невнятное лепетал. На самом деле я хотел быть пожарным, военным, космонавтом, учителем, кем угодно. Потом понял, что все это можно собрать только в одной профессии. Долго стеснялся, боялся. Для того чтобы стать актером, я сделал самый правильный шаг – поступил в военное училище! Успешно его не закончил. Год проработал в багетной мастерской, делал рамки для картин. Красивые такие. Проходя мимо театрального института, подумал: «Если сейчас этого не сделаю, всю жизнь переживать буду».

Пореченков отдал документы. Родители ничего об этом не знали, тайна раскрылась, когда он уже проходил третий тур. Мама, строитель, долго не могла понять, как можно было решиться на такой поступок. «Как же кирпичик к кирпичику?» – недоумевала она.

– Мама до сих пор говорит: «Миша, за что тебе платят деньги? Ты же кривляешься». Сейчас уже несколько работ моих она признала. Родители не дают мне возможности зазвездиться. Порой разговариваем по телефону. Мама на том конце провода: «Хорошее кино смотрели. Там ты неплохо сыграл». Я переспрашиваю: «Какое кино?». Она: «Сейчас. Пап, какое кино-то было?». Они неисправимы. Как ни странно, мама признала «Убить Сталина»: « Я тебя, Миша, знаю - ты же добрый, ты же мягкий. А ты там сыграл такого злодея! А здесь нужно приложить мастерство». Она видит то, чего не видят зрители, – посмеивается михаил.

На вступительных экзаменах просили прочесть что-нибудь. Я читал Шолохова, Маяковского. Сказали, что все хорошо у меня, прекрасная уголовная самодеятельность. И отправили искать другие стихи. Так взялся за Есенина и Пушкина.

Своим примером

Своими главными учителями в жизни и творчестве Пореченков считает родителей. И собственным примером он старается показывать детям, как следует вести себя.

– Я каждый день делаю зарядку. Не заставляю детей присоединяться ко мне. Пройдет время, и они будут делать то же самое. Я старший в семье, поэтому должен себя держать в определенных рамках для того, чтобы дети мои стремились быть похожими на меня. Это самое главное. Самая главная часть воспитания принадлежит семье. Потом уже приходят педагоги. И получается такая пирамидка, – размышляет гость.

Михаил Пореченков ценит педагогов, которые дали ему путевку в профессию. Актер искренне благодарен им:

– Мне повезло. На моем жизненном пути встретился великий педагог Вениамин Михайлович Фильштинский. Он сказал нам: «Вы серые, как булыжники. ничего не знаете. Мы будем вас немного гранить. и, глядишь, из вас получится какой-нибудь полудрагоценный камень». Таких камней было несколько: я, мой друг Константин Хабенский, Михаил Трухин, Андрей Зибров. Вот он нас гранил. И, пожалуйста, имена на слуху.

Не отступать!

Чтобы стать актером, нужно много трудиться. Как отмечает Михаил, главное в работе – отношение к ней:

– Просто надо смело идти вперед. Других вариантов нет. Когда мы поступали в театральный институт, проходили психологическое тестирование. Выдали нам листочки и попросили нарисовать любое животное. Мой зверь получился страшный, со щетиной, с зубами. Психолог сказал, что я пройду по конкурсу, потому что агрессивно настроен. И так пошло дальше: сказали лирику читать – читаем лирику, басню – давайте басню, танцевать – не умеете – научим. Главное, чтобы люди видели, с каким желанием и трепетом вы относитесь к делу. Потом уже пойдут размышления.

Михаил вспомнил, как один из преподавателей обучал их актерскому мастерству с помощью клоунского носа, который приносил на занятия:

– Он бросал нос на площадку, кто-то из студентов надевал его и начинал работать. Важно помнить, что каждый раз, когда ты выходишь на площадку, ты уже с носом, ты уже другой человек. с другим характером.

Актерство – не самолюбование!

Для кого-то актерство – профессия, для кого-то стиль жизни. Как отмечает актер, сейчас он уже может делать выводы, оценивать, как работают люди. Он относит себя к первой категории людей:

– Стиль жизни – это у Филиппа Киркорова. Мы отличаемся намного в жизни от того, что делаем на сцене. Как говорил нам мастер, в душе, в сознании, в сердце должен быть негаснущий огонь, который дает право смотреть на себя со стороны. Только в этом случае ты занимаешься профессией. Все остальное называется самолюбованием. Любая роль – это пазл, который ты должен составлять. Если рождается образ, роль становится на место. Я сейчас практически не читаю сценарий. Мне достаточно подумать, какой это будет человек. Дальше не я говорю, это герой говорит. Я бы эти слова не запомнил. Я бы так не поступил. Есть момент отстранения.

Ничего сложного

У Пореченкова большой опыт, но смотреть себя по телевизору он не любит. Сегодня Михаилу под силу любая роль. В копилке есть и положительные герои, и отрицательные.

– Отрицательного героя играть вообще кайф. Все же любят плохих парней. Они веселее получаются. В положительном надо покопаться. Надо найти крючок, за который ты будешь его любить, разобраться, за что он будет нравиться зрителю. Нас учили, что каждый раз в том герое, которого играешь, нужно найти для себя положительную черту, свою правду,. Но это только в творчестве, в жизни так поступать не надо. В жизни надо твердо знать свою позицию и с нее уже не сходить, – уверяет он.

Михаил каждого своего героя сравнивает с ребенком:

– Кто-то более удачливый, кто-то хворает, кто-то рыженький – все разные. Я их всех люблю, потому что к каждой работе я готовился отдельно. Приходилось плакать на сцене, в кино, в жизни. Твой организм должен быть настолько натренирован, что не должно составлять труда рассмеяться или заплакать.

Важно постоянно меняться, самосовершенствоваться, выходить к зрителю, как в первый раз, и главное – не бояться выглядеть при этом некрасиво. По словам Пореченкова, это говорит о том, насколько артист образован:

– Секрет такой: хотите вырыть траншею – берите лопату и копайте. Это же просто. Все зависит от мастерства. Ничего сложного нет в актерской профессии, когда владеешь определенными навыками. Сложно стать чемпионом мира по боксу. Удара-то три: прямой, боковой, апперкот. Важно понять, как применить, как скомпоновать, отточить до идеального состояния, – считает артист.

Отжать под железку

Михаил рассказал о своей первой роли. Он сыграл русского солдата в фильме немецкого режиссера Андреаса Кляйнерта «Рядом со временем». Как признается гость, работал с серьезными драматическими актрисами Германии. Это хороший опыт, к тому же в самом начале творческого пути.

В 1999 году на экраны вышел сериал «Агент национальной безопасности». Это чисто русский детектив, со всеми знаками бесшабашного русского характера, да к тому же на фоне лихих 90-х. Роль Михаил Пореченко сыграл роль главного героя Лехи Николаева. Ему поручали самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работал один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Так Россия получила личного Джеймса Бонда. Конечно, зауральцев интересовало, как создавался фильм, какая работа велась, что происходило за кулисами.

– Прошло 20 с лишним лет, я успел стать многодетным отцом и даже дедушкой. Но впечатления самые хорошие. Ничего не понимал в профессии, не знал, как работать с камерой, со светом! Много стерлось из памяти, осталось то, что записано на пленке. Основную часть сериала снимал один из моих любимых режиссеров Дмитрий Светозаров, сын знаменитого Иосифа Хейфица. Наверное, это классика советского кинематографа. Дмитрий Иосифович меня вводил в мир кино, говорил, как нужно работать, как общаться, как держать линию героя. Это было очень тяжело. Со временем я справился. Те знания, которыми я обладал, «отжал под железку», как говорили летчики в фильме «В бой идут одни старики». Сделал все, что умел. К каждой работе пытаюсь относиться именно так. Для того чтобы приступить к чему-то новому и сделать это интересно, нужно в перерывах переключаться, узнавать что-то, – советует он.

Легендарный

Поклонников актера шокировала, заставила плакать и восхищаться биографическая драма «Поддубный»– рассказ о жизни легендарного борца Российской империи. Сын запорожских казаков работал грузчиком в Феодосийском порту. Свой путь будущий чемпион начинал с поединков на арене цирка. День за днем укрепляя тело и дух, он прославился на весь мир. Отметим, что Пореченков в юношеские годы занимался боксом и даже одержал победу в нескольких турнирах, но все же потрудиться пришлось немало. Михаил с улыбкой признался, что больше в спортивных картинах сниматься не будет:

– Физически очень затратно, тяжело и травмоопасно. Мы начали снимать во Франции, потом уехали в Болгарию, далее – в Крым и опять вернулись во Францию. Длилось это все три месяца. Нужно было поднять свой вес и соответствовать Ивану Максимовичу Поддубному, а весил он 135 кг. Ну, я нагнал, еще своих 25 кг накинул. В зал постоянно ходил, чтобы держать форму. Со мной боролась сборная Болгарии по боевому самбо, ребята приходили в тяжелом весе по вольной борьбе, по классической. Каждый день в течение девяти часов нужно было просто толкаться. Был расстелен ковер. Я спал везде: падал на пол, через меня носили камеру, переставляли рельсы для тележки. Сначала пил обезболивающие таблетки, потом перешел на уколы. Казалось, что порой и не следил за тем, что и как я играю. Режиссер говорил: «Подожди, Миша! По-моему, здесь надо полегче». Запаса мастерства хватало для того, чтобы понять, насколько побольше или поменьше.

Вся жизн – игра

Михаил окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии с одной тройкой по хоровому пению. Как он признался, троешников у них было трое: он, Константин Хабенский и Михаил Трухин. На учебу приходили к восьми часам утра, домой приползали к полуночи. Работал в Санкт-Петербургском театре "На Крюковом канале", затем был принят в труппу Академического театра имени Ленсовета, сейчас выступает на сцене МХТ имени Чехова под руководством Олега Табакова.

– У нас были грандиозные премьеры. Булгаков! Это запрещенная в то время «Белая гвардия», с которой мы объездили немало. Это «Крейцерова соната», в которой я сейчас играю. Одна из последних работ – «Трамвай «Желание». Мой герой Стэнли Ковальский – азартный картежник, – рассказывает актер.

Комедийный год

В конце января на канале ТНТ стартовал финальный сезон одного из самых популярных российских ситкомов «Интерны». За шесть лет, которые сериал идет на ТВ, его создатели неоднократно удивляли зрителей неожиданными сюжетными поворотами и новыми героями. Финал не стал исключением. Появится новый колоритный персонаж, которого сыграл актер Михаил Пореченков.

– Пригласили артиста на усиление в финальные серии. Ребята забавно работают. Я пришел из драматического театра, и у нас немножко разные подходы. У них такая спаянная серьезная команда. Войти в семью, которая состоялась и живет как один организм, сложно. Нужно было обратить на себя внимание, – объясняет он.

Начинающие артисты спрашивали совета, как бороться с волнением. Михаил признался, что не может однозначно ответить:

– Я просто волнуюсь. Раньше сильно, сейчас спокойнее к этому отношусь. Каждый раз выход на площадку – это переживание. Зритель тоже качает энергию. Ты должен ее воспринимать, бороться с залом и в то же время себя дарить. Единственный способ – дыхательная гимнастика.

Фото Екатерины Сосевич.