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Серенада Весны для милых дам прозвучала во Дворце культуры машиностроителей

Шоу-спектакль к Международному женскому дню в канун праздника приготовили во Дворце культуры машиностроителей.

9 марта, 2016 - 16:42

На весенний концерт, который состоялся на средства гранта главы Кургана, были приглашены многодетные матери, учителя-передовики, матери погибших афганцев, ветераны и общественники.

– Этот праздник дает нам еще одну возможность, признаться в любви нашим милым мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, - сказал депутат Курганской областной Думы, председатель региональной общественной организации «Ветераны Афганистана» Константин Гладковский. – В этот день мы искренне говорим им слова благодарности за заботу, верность и понимание.

Также много теплых пожеланий прозвучало со сцены от городских депутатов, которые вручили почетные грамоты и награды лучшим представительницам прекрасного пола. От регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Шишкоедов пожелал зауралочкам благополучия, мира и процветания. Не остался в стороне и глава Кургана Сергей Руденко. Он поздравил прекрасных дам от лица всех курганских мужчин: 

 - Замечательно, что мы объединили усилия, и дарим нашим дорогим женщинам такой праздник.

Творческие коллективы ДКМ приготовили к 8 Марта совершенно новую шоу-программу. На сцене развернулось настоящее представление: танцы нежные и страстные, песни о любви проникновенные и чувственные, конкурсы, подарки. Этот праздник получился поистине незабываемым. Было видно, как многие пожилые дамы уходили с концерта с улыбкой на губах, а молодые весело, по-весеннему смеялись.

Фото Александра Кадникова.

 

Источник: 
Надежда Богомягкова
9 марта, 2016 - 16:42

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