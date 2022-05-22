Со сцены «Спутника» прозвучали песни о Родине и любви

Гала-концерт пятого областного фестиваля самодеятельного творчества «Судьба моя – граница» объединил более 300 участников. Они вышли на сцену Центра культуры и досуга «Спутник».

Зрительный зал был наполнен тёплыми улыбками, а со сцены звучали прекрасные песни о Родине, о мире, о любви к родному краю. Для всех гостей фестиваля организовали выставку декоративно-прикладного творчества.

Самые талантливые, активные и яркие зауральцы всех возрастов делились своим творчеством в вокальном конкурсе, конкурсах чтецов, художественной прозы и декоративно-прикладного творчества.

Лауреатами конкурса чтецов стали курганцыСеменБадеев и Арсений Просеков, сообщили в пресс-службе администрации города. Еще двое курганцев - Дарья Башлыкова и Галина Ларина – получили дипломы лауреатов вокального конкурса. Елизавета Игнатьева из Кургана победила в конкурсе художественной прозы, а Давид Полуничев и Павел Багин отличились в конкурсе декоративно-прикладного творчества. Гран-При конкурса получил курганец Михаил Козлов.

Фотографии Центра культуры и досуга «Спутник».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.