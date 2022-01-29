Студентки зауральских вузов вступят борьбу за корону

Учащиеся вузовКурганской области могут побороться за корону и право стать «Красой Студенчества России».

Среди основных критериев: возраст до 35 лет, активное участие в университетских, городских и областных мероприятиях, хорошая успеваемость – зачётка без троек. Заявку на участие можно подать на сайте studvesna.ruy.ru. крайний срок – 31 января. Девушкам предстоит сдать специализированый тест на знание истории и географии России.

Тем, кого допустят до очного этапа, нужно будет подготовить презентацию, посетить фотосессию, написать орфографический диктант, выступить с творческим номером. Творческие испытания будут проходить с 1 по 7 марта в Самаре.

Судьи определят обладательниц Гран-При Конкурса – «Краса Студенчества России 2022» и звания «Вице-Краса Студенчества России 2022».

Фото Александра Кадникова.