Студия «Интервал» выступит на квартирнике в гостиной «Репка»

Руководители музыкальной студии «Интервал» Натальи и Александр Кураповы и ансамбль «Краски лета» приглашают вас на встречу в формате бардовского квартирника, который пройдет в гостиной «Репка»18 марта в 18:30.

На концерте вы услышите лучшие образцы жанра авторской (бардовской) песни в собственной аранжировке. Это песни Александра Городницкого, Александра Розенбаума, Владимира Высоцкого, Сергея Никитина и других, а также авторские песни участницы студии Алины Карташовой.

В этом году музыкальная студия «Интервал» отмечает свой 30-й день рождения Наталья и Александр Кураповы расскажут вам о предстоящем юбилейном концерте студии «Интервал» и о своем творчестве. Все эти годы они продолжают радовать своим творчеством любителей хорошей песни: от бардовской до тяжелого рока, живут и работают в Тюмени. Обучают мастерству юных и молодых музыкантов, на сегодняшний день в «Интервале» 3 ансамбля.

Общение на бардовском квартирнике пройдут в неформальной душевной обстановке за чашкой чая. И, конечно, вы услышите любимые песни в исполнении земляков.

О творчестве студии «Интервал» Вы можете узнать на сайте.