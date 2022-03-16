Территорию Зауралья вышили в традиционной технике

В феврале стартовал Всероссийский проект «Вышитая карта России». В ней приняли участие мастера из 60 регионов, в том числе из Курганской области.

Курганскую область представили сотрудники Центра русской народной культуры «Лад», руководитель и мастер народного коллектива «Студия народных ремесел «Светёлка» - Елена Мещерякова и Екатерина Фокина.

Фрагмент карты России - территория Курганской области, - вышит в традиционной для Зауралья технике: сочетании тамбурного шва и ковровой вышивки (местное название - синелевая).

Как сообщает Курганский областной Дом народного творчества, тамбурный шов выполнен крючком нитью секционного окрашивания. Вышивка ведется по ткани, туго натянутой на пяльцах. Ковровая вышивка выполнена специальной полой иглой. Техника выполнения предполагает вышивку с изнаночной стороны изделия. В результате на лицевой стороне образуется ворс из невысоких петелек.

Ковровая техника традиционно использовалась в Зауралье при вышивании ковров, изготовление которых продолжалось в Курганской области вплоть до 50-60-х гг. 20 века.

Тамбурно-синелевой вышивкой на территории Урала, Зауралья, бывшей Пермской губернии украшали элементы костюма: рубахи, нарядные фартуки-запоны. Фон фартуков был темным: черным, бордовым, зеленым.

Наиболее крупные элементы орнамента, выполненного в тамбурной технике, заполнялись ковровой вышивкой. Вышивка была многоцветной, цвета выбирались очень яркие: розовый, оранжево-желтый, красный, голубой, зеленый.

Фото Курганского областного Дома народного творчества.