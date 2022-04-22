В «БиблиоСумерки» зауральцам покажут «Сокровища Юговки» и сфотографируют с Калистратом

Программу социально-культурной акции «БиблиоСумерки» посвятили предстоящему 110-летию библиотеки и назвали её «Сокровища Юговки». Специалисты решили рассказать гостям о самых необычных, редких и интересных ценностях и тайнах, которые хранятся в залах и отделах.

Откроют «БиблиоСумерки» выступления курганских музыкальных групп и творческих объединений. Коллективы будут встречать гостей в холле первого этажа библиотеки и дарить им игровой задор и праздничное настроение. Команды участников отправятся на захватывающийквест. Игроки почувствуют себя путешественниками, разыскивающими клад. На одном из этапов квеста они найдут сокровища в уникальных атласах и картах мира, На другом – посетят Парк культуры и отдыха советского времени, сыграют в настольные игры, почитают свежую прессу, а затем, перенесутся прямиком в Италию, в один из солнечных двориков. На следующем этапе игроки узнают, что такое визуальная поэзия и попробуют прочитать листовёртни Дмитрия Авалиани (стихи, написанные очень необычным способом). Командам предстоит выполнить и другие захватывающие задания и конкурсы квеста «Сокровища Юговки». На каждом этапе правильные ответы и результативные поиски будут вознаграждены библиомонетками, которые в финале обменяют на полезные и вкусные призы.

Кроме того, гостей «БиблиоСумерек» ждут творческие мастер-классы. Все желающие напишут «Оду библиотеке» вместе с участниками регионального Союза писателей России и Курганского Совета молодых литераторов. Любителей живописи ждут уроки от курганских художников и мастер-класс по рисованию народной домотканной вышивки «Цветы и птицы».

На разных площадках Юговки для посетителей будут оформлены тематические фотозоны. Гости смогут сфотографироваться и со стражем сокровищ Юговки – грозным, но справедливым призраком Калистратом, и с хранителем зала гуманитарной литературы, очаровательным и добрым медведем Югошей-Юджином и другими обитателями библиотеки.

Для любителей тихих и уютных вечеров с хорошей музыкой и вкусным чаем в 18:00 начнётся встреча клуба «Vinyl&Books». Участники поделятся самыми дорогими сердцу пластинками. А поклонников живой музыки ждёт сюрприз – выступление одной из рок-групп Кургана на «Квартирнике в Юговке». Начало концерта также в 18:00.

Встречаемся в библиотеке 22 апреля в 13:00 часов.Вход свободный. Мастер-классы платные. Справки по телефону: +7 (3522) 46-33-93. Проведи «БиблиоСумерки» в Юговке!