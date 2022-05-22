В ЦПКиО курганцев встретит «Славянское братство»

Праздничные мероприятия объединены одной темой - «Славянское братство». Они стартуют в 12:00 часов и продлятся на территории ЦПКиО до 17:00. Каждый сможет найти себе занятие по душе. Будут работать несколько площадок.
Площадка «Славянский круг»
Центральная эстрада
12:00
- Церемония открытия праздника.
- Награждение победителей и участников городского конкурса «Лучший библиотекарь города - 2022».
- Презентация и акция дарения серии книг «Детям о Кургане».
- Награждение участников фотоконкурса «Славянское раздолье».
13:00 «Чтим традиции земли русской». Праздничный концерт Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок».
14:00 «Коса – девичья краса». Итоги конкурса на самую длинную косу.
14:20 «Славянское братство». Праздничная программа с участием творческих коллективов города Кургана.
16:00 «В мир АзБуки мы приглашаем, в нарядах чудных засверкаем». Дефиле-парад славянских букв.
16:45 Церемония закрытия праздника.
Площадка для детей «Терем-теремок»
13:00-17:00
- «#ЧитайФольклор». Локация для семейного чтения.
- «Семь раз отмерь». Интерактив.
13:00-14:00
- «Играй, да дело знай». Площадка с народными играми.
- «Строки истории». Исторические пазлы.
- «Народная кукла «Стригушка» своими руками». Мастер-класс.
- «Русская матрёшка». Выставка народной игрушки из личной коллекции, мастер-класс.
- «Путешествие в страну славянской азбуки». Театрализованная игровая программа ЦКиД «Спутник».
13:00-15:00
- «Хоровод народных забав». Танцы, игры, конкурсы.
- «Там царь Кощей…». Интерактив.
14:00-15:00 «Птичка-веснянка». Мастер-класс.
14:00-16:00
- «Путешествие в мир славянской азбуки». Квест по станциям.
- «Печать кудесницы». Мастер-класс.
15:00-17:00
- «Напиши углём». Акция по письму.
- «Русская народная сказка». Театр на столе.
- «Славянская мозаика». Познавательно-развлекательная игра.
Молодёжная площадка «За околицей»
13:00-14:00
- «Курганская вечёрка». Игровая стилизованная программа с участием детского фольклорного ансамбля «Верея».
- «Коса – девичья краса». Конкурс на самую длинную косу.
14:00-16:00 «Молодецкие забавы». Игровая программа Курганского Дома молодёжи.
16:00-17:00 «Девичьи посиделки». Интерактив.
Площадка Туристско-информационного центра «Царёво городище»
12:00-17:00 «Царьградский торжок». Продажа сувениров.
13:00 «Привет из Кургана». Акция отправки открыток.
13:30, 14:30 «Тропами Любимовки». Квест по ЦПКиО.
14:00, 16:00 «Рохи», «чушки», «свинки». Игры и забавы древней Руси.
15:00 «Сорока». Мастер-класс по изготовлению славянской куклы.
Площадка книготорговых и печатных организаций, зауральских писателей и поэтов «Печатный двор»
13:00-17:00
- «В начале было Слово…». Площадка Курганской Епархии.
- «Евангелие в каждый дом». Акция дарения от Братства Александра Невского.
- «Читаем вместе». Площадка городской газеты «Курган и курганцы» и ИД «Новый мир».
- «От буквы – к цифре». Выдача электронных паролей в Литрес.
- «Автограф на память». Автограф-сессия и продажа книг зауральских писателей.
- «Подписка для каждого». Площадка Почты России.
13:00-13:20 «О Родине и вере». Программа воскресной школы «Покров».
13:00-15:00 «Эхо прошлого». Лингво-блиц по зауральским диалектам.
13:00-16:00 «Ученье – свет». Площадка библиотечно-издательского центра и Гуманитарного института Курганского государственного университета.
15:00-17:00 «Слово за слово». Выступление зауральских поэтов.
Интеллектуально-развлекательная площадка «Ума палата»
13:00-17:00
- «Книжное учение». Славянская школа.
- «Напиши своё имя кириллицей». Экспресс-курс.
- «Книга в наследство». Выставка-музей редких книг нач. ХХ века.
- «Эволюция письменности». Интерактив.
- «Буквица». Мастер-класс по коллективной раскраске слова «азбука».
13:00-15:00
- «Семейное древо». Интерактивная площадка по составлению родословной.
- «Коробейники-затейники». Весёлые игры.
- «Истоки русской письменности». Интеллектуальные игры.
- «Народные премудрости». Настольный квест.
15:00-17:00
- «Славянские традиции». Настольная игра по славянской культуре.
- «Предания веков». Интерактив.
- «Сначала «аз» да «буки», потом и науки». Викторина по азбуке Кирилла и Мефодия.
- «На неведомых дорожках». Тесты, рецепты из сказок.
Народный сход
13:00 Площадка национального культурного центра белорусов Зауралья «Батькавщина», общественной организации «Ясень» регионального центра национальной культуры украинцев Зауралья, клуба «Земляки» с. Пресногорьковка Костанайской области республики Казахстан.
Ярмарка ремёсел
12:00 Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию от самодеятельных мастеров и творческих коллективов.
Колодец знаний
13:00 Акция дарения книг.
Славянский стиль
13:00 Фотосессия в народном стиле.
По информации сайта kurgan-city.ru/
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