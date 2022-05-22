В ЦПКиО курганцев встретит «Славянское братство»

Праздничные мероприятия объединены одной темой - «Славянское братство». Они стартуют в 12:00 часов и продлятся на территории ЦПКиО до 17:00. Каждый сможет найти себе занятие по душе. Будут работать несколько площадок.

Площадка «Славянский круг»

Центральная эстрада

12:00

- Церемония открытия праздника.

- Награждение победителей и участников городского конкурса «Лучший библиотекарь города - 2022».

- Презентация и акция дарения серии книг «Детям о Кургане».

- Награждение участников фотоконкурса «Славянское раздолье».

13:00 «Чтим традиции земли русской». Праздничный концерт Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок».

14:00 «Коса – девичья краса». Итоги конкурса на самую длинную косу.

14:20 «Славянское братство». Праздничная программа с участием творческих коллективов города Кургана.

16:00 «В мир АзБуки мы приглашаем, в нарядах чудных засверкаем». Дефиле-парад славянских букв.

16:45 Церемония закрытия праздника.

Площадка для детей «Терем-теремок»

13:00-17:00

- «#ЧитайФольклор». Локация для семейного чтения.

- «Семь раз отмерь». Интерактив.

13:00-14:00

- «Играй, да дело знай». Площадка с народными играми.

- «Строки истории». Исторические пазлы.

- «Народная кукла «Стригушка» своими руками». Мастер-класс.

- «Русская матрёшка». Выставка народной игрушки из личной коллекции, мастер-класс.

- «Путешествие в страну славянской азбуки». Театрализованная игровая программа ЦКиД «Спутник».

13:00-15:00

- «Хоровод народных забав». Танцы, игры, конкурсы.

- «Там царь Кощей…». Интерактив.

14:00-15:00 «Птичка-веснянка». Мастер-класс.

14:00-16:00

- «Путешествие в мир славянской азбуки». Квест по станциям.

- «Печать кудесницы». Мастер-класс.

15:00-17:00

- «Напиши углём». Акция по письму.

- «Русская народная сказка». Театр на столе.

- «Славянская мозаика». Познавательно-развлекательная игра.

Молодёжная площадка «За околицей»

13:00-14:00

- «Курганская вечёрка». Игровая стилизованная программа с участием детского фольклорного ансамбля «Верея».

- «Коса – девичья краса». Конкурс на самую длинную косу.

14:00-16:00 «Молодецкие забавы». Игровая программа Курганского Дома молодёжи.

16:00-17:00 «Девичьи посиделки». Интерактив.

Площадка Туристско-информационного центра «Царёво городище»

12:00-17:00 «Царьградский торжок». Продажа сувениров.

13:00 «Привет из Кургана». Акция отправки открыток.

13:30, 14:30 «Тропами Любимовки». Квест по ЦПКиО.

14:00, 16:00 «Рохи», «чушки», «свинки». Игры и забавы древней Руси.

15:00 «Сорока». Мастер-класс по изготовлению славянской куклы.

Площадка книготорговых и печатных организаций, зауральских писателей и поэтов «Печатный двор»

13:00-17:00

- «В начале было Слово…». Площадка Курганской Епархии.

- «Евангелие в каждый дом». Акция дарения от Братства Александра Невского.

- «Читаем вместе». Площадка городской газеты «Курган и курганцы» и ИД «Новый мир».

- «От буквы – к цифре». Выдача электронных паролей в Литрес.

- «Автограф на память». Автограф-сессия и продажа книг зауральских писателей.

- «Подписка для каждого». Площадка Почты России.

13:00-13:20 «О Родине и вере». Программа воскресной школы «Покров».

13:00-15:00 «Эхо прошлого». Лингво-блиц по зауральским диалектам.

13:00-16:00 «Ученье – свет». Площадка библиотечно-издательского центра и Гуманитарного института Курганского государственного университета.

15:00-17:00 «Слово за слово». Выступление зауральских поэтов.

Интеллектуально-развлекательная площадка «Ума палата»

13:00-17:00

- «Книжное учение». Славянская школа.

- «Напиши своё имя кириллицей». Экспресс-курс.

- «Книга в наследство». Выставка-музей редких книг нач. ХХ века.

- «Эволюция письменности». Интерактив.

- «Буквица». Мастер-класс по коллективной раскраске слова «азбука».

13:00-15:00

- «Семейное древо». Интерактивная площадка по составлению родословной.

- «Коробейники-затейники». Весёлые игры.

- «Истоки русской письменности». Интеллектуальные игры.

- «Народные премудрости». Настольный квест.

15:00-17:00

- «Славянские традиции». Настольная игра по славянской культуре.

- «Предания веков». Интерактив.

- «Сначала «аз» да «буки», потом и науки». Викторина по азбуке Кирилла и Мефодия.

- «На неведомых дорожках». Тесты, рецепты из сказок.

Народный сход

13:00 Площадка национального культурного центра белорусов Зауралья «Батькавщина», общественной организации «Ясень» регионального центра национальной культуры украинцев Зауралья, клуба «Земляки» с. Пресногорьковка Костанайской области республики Казахстан.

Ярмарка ремёсел

12:00 Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию от самодеятельных мастеров и творческих коллективов.

Колодец знаний

13:00 Акция дарения книг.

Славянский стиль

13:00 Фотосессия в народном стиле.

По информации сайта kurgan-city.ru/

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