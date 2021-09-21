В Кургане начался обмен международным театральным опытом

Театральные деятели России, Германии и Казахстана и представители социальных, культурных и образовательных организаций Кургана приняли участие в презентации международного проекта «За горизонт и дальше...». Мероприятие прошло 15 сентября в формате ZOOM-конференции.

«В мае прошлого года мы обратились в управление культуры, чтобы начать проект, получивший название «Театр + общество». Этот проект подразумевает не только инклюзив, то есть направленный для людей с ограничениями по здоровью. По сути, мы пришли к созданию платформы, на которой могут реализовываться различные театральные проекты. <..> Параллельно с этим начали открывать инклюзивную театральную школу совместно с управлением культуры Курганской области и спортивно-реабилитационным клубом «Ахиллес». Школа была открыта в феврале этого года, она функционирует и сейчас. На базе этой платформы возник проект «За горизонт и дальше...». Это обмен опытом между театральными педагогами, работающими в сфере инклюзив», - рассказала председатель курганского отделения Союза театральных деятелей РФ Оксана Кириевская.

Одна из вдохновителей проекта Наталья Плеханова ныне проживает в Германии. Она сообщила о работе с людьми с ограниченными возможностями, об идее возникновения сотрудничества с российскими театральными педагогами. Плеханова принимала участие в Российском фестивале «Арлекин», а в 2017 году ею был осуществлён творческий обмен с театром Пиано из Нижнего Новгорода. Также состоялся показ пяти спектаклей, где Наталья Плеханова работала организатором и режиссером-постановщиком.

«Когда ты сталкиваешься с такими людьми и начинаешь с ними работать, то очень много открываешь для себя в них, в человеческом общении, в человеческих взаимоотношениях, в понимании добра и зла и в понимании человеческой сердечности. Поэтому этот проект жизненно необходим и особенным людям, и нам самим», - поделилась Наталья Плеханова.

Специалист по связям с общественностью московского центра творческих проектов «Инклюзион» масштабность и актуальность такой деятельности и поделилась опытом работы Театра Наций под руководством Евгения Миронова, на сцене которого был создан спектакль «Прикасаемые» с участием слепоглухих актёров.

Первый этап проекта будет проходить в онлайн-формате. Вторая часть предполагает встречу и обмен опытом театральных педагогов в Кургане.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.